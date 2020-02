Wetter in Deutschland: „Tiefdruck-Rennbahn“ kommt - Wetterexperte warnt

Das Wetter im Februar bleibt brisant. Nach einer kleinen Pause droht Deutschland jetzt ein besonderes Wetterphänomen. Meteorologen sind alarmiert.

Das Wetter in Deutschland im Februar 2020 startete mit viel Regen und Wind. Unwetter sorgten in einigen Teilen Deutschlands für Chaos.

im Februar 2020 startete mit viel Regen und Wind. Unwetter sorgten in einigen Teilen Deutschlands für Chaos. Schon am kommenden Wochenende macht sich ein besonderes Wetter-Phänomen bemerkbar.

Erste Prognosen verheißen nichts Gutes.

München - Mit Prognosen ist es natürlich so eine Sache, doch die Wettermodelle zeigen für den Februar 2020 einen deutlichen Trend. Die Aussichten sind für Wetterexperten ziemlich eindeutig. „Da ist etwas im Busch“, sagt Fabian Ruhnau Meteorologe vom wetterkanal.kachelmann.de. In den ersten Wettermodellen zeichnet sich für den kommenden Sonntag und in der zweiten Januarwoche eine markante Wetterlage ab.

Ein besonderes Wetter-Phänomen liegt voraussichtlich am Montag (10. Februar) genau über Deutschland: der Jetstream. „Die Tiefdruck-Rennbahn“, erklärt Ruhnau. Und damit steigt die Sturmgefahr deutlich an.

„Da steht ab Sonntag schon wieder die nächste brisante Wetterlage ins Haus. Da kann es erneut zu starkem Regen und viel Wind kommen“, warnt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met bei wetternet. „Die beiden führenden Wettermodelle rechnen mit viel Wind, besonders das europäische Wettermodell rechnet sogar mit einer Orkanwetterlage von Sonntag bis in den Montag hinein. Das ist natürlich noch nicht sicher, doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist in den kommenden Tagen deutlich angestiegen.“

Die Wetterfrösche behalten die Entwicklungen natürlich ganz genau im Auge. Ob die Unwetter-Prognosen inklusive Windstärke und Niederschlag* dann tatsächlich eintreffen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Darin sind sich die beiden Wetterexperten einig.

Wetter in Deutschland: Ruhe vor dem nächsten Unwetter

In den ersten vier Tagen im Februar hat es in einigen Teilen Deutschlands schon gewaltig geregnet. Hochwasser-Alarm herrscht am Dienstag nach dem Unwetter an Rhein, Mosel, Neckar, Saar und Nahe.

Ein Hochdruckgebiet namens „Frank“ sorgt nun erstmal für eine deutliche Entspannung beim Wetter in Deutschland. Von Mittwoch bis Freitag beruhig sich Lage. Die Schneefälle lassen nach und in einigen Teilen kommt die Sonne durch. In der Nacht kann es frostig und teils Minus zehn Grad werden. Die Aussichten für die nächsten Tage, laut Meteorologe Dominik Jung:

Mittwoch: 1 bis 8 Grad, freundlich und trocken

Donnerstag: 2 bis 8 Grad, immer wieder Sonne, trocken

Freitag: 3 bis 9 Grad, freundlich und trocken

Samstag: 5 bis 12 Grad, mal Sonne, mal Wolken, im Westen erste Schauer

Sonntag: 5 bis 11 Grad, wechselhaft, Regen, zunehmend windig

Montag: 7 bis 13 Grad, durchwachsen, stürmisch und Regen

Dienstag: 3 bis 7 Grad, weiterer Regen und sehr windig

Mit den Aussichten von über zehn Grad sieht es wohl mit dem Winter im Februar 2020 weiterhin schlecht aus. Schnee* und Dauerfrost sind wohl unwahrscheinlich.

ml

