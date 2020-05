Wetter-Warnung für fast ganz Deutschland - dann wird es richtig bitter ...

Wetter in Deutschland: Mit Unwettern und heftigen Regengüssen und der turbulenten Wetterlage ist es langsam vorbei. Zum Wochenstart lässt sich öfters die Sonne blicken, aber das ist noch nicht alles.

Der Vatertag bzw. Christi Himmelfahrt verzauberte die meisten Teile Deutschlands mit angenehmen Temperaturen und Sonnenstrahlen .

und . Am Wochenende kühlt es nun deutlich ab, doch die Aussichten um Pfingsten sehen komplett anders aus.

kühlt es nun deutlich ab, doch die Aussichten um Pfingsten sehen komplett anders aus. Die Wetteraussichten* für Deutschland in unserem News-Ticker.

Wetter in Deutschland: Ist nach Kaltfront und Unwetter eine Hitzewelle im Anmarsch?

Update vom 24. Mai 2020, 11.44 Uhr: Das Wetter in Deutschland steht am Sonntag vor allem im Norden und Osten unter dem Einfluss von Tief „Gudrun“. Von Westen ziehen Gewitter auf, dabei kann es Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h geben, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mit stürmischen Böen ist an der Küsten und auf den Bergen zu rechnen. „Einige Gewitter im Nordosten, kräftige Zellen aktuell auch knapp südlich von Berlin!“, twittert der DWD.

Einige Gewitter im Nordosten, kräftige Zelle aktuell auch knapp südlich von Berlin! /V pic.twitter.com/X2C8BvGLJt — DWD (@DWD_presse) May 24, 2020

Im Südwesten Deutschland bleibt es bei einem Sonnen-Wolken-Mix, laut dem Wetterportal unwetterzentrale.de freundlicher. Hoch „Steffen“ setzt sich aber im Laufe der kommenden Woche ganz langsam aber sicher durch.

Vor Hitzewelle: Niedrige Temperaturen in der Nacht - Droht sogar Frost Ende Mai?

Am Montag gibt es von der Ostsee bis nach Bayern dichtere Wolken und etwas Regen, doch die ziehen sich dann nach Vorhersage der DWD-Wetterexperten später ans Erzgebirge und den östlichen Alpenrand zurück. Höchsttemperaturen liegen dann bei 14 bis 19 Grad. Im Westen und Südwesten sind sogar 23 Grad zu erwarten. In der Nacht auf Dienstag sinken aber in den westlichen und zentralen Mittelgebirgen die Temperaturen auf 10 bis 3 Grad ab, stellenweise kann es sogar zu Frost in Bodennähe kommen.

Wetter in Deutschland: Hoch „Steffen“ bringt den Sommer zurück

Am Dienstag fallen dann die am östlichen Alpenrand die letzten Regentropfen. Am Mittwoch sinkt das Schauerrisiko weiter. Vom Saarland über das Rhein-Main-Gebiet bis zum Breisgau klettern die Temperaturen auf Höchstwerte bis 26 Grad.

„Zu Pfingsten sind weitere heiße Tage - Topwerte um oder über 30 Grad - nicht ausgeschlossen“, teilt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net mit. Richtung Pfingsten zeichne sich nach dem europäischen Wettermodell sogar eine kleine Hitzewelle ab. Eine gewagte Prognose. Nach dem US-Wettermodell sieht es, nämlich laut Wetterfrosch Jung, teilweise deutlich kühler aus.

Wetter in Deutschland: Nach schweren Unwettern am Samstag: Auch Sonntag bleibt ungemütlich

Update vom 23. Mai 2020, 18.32 Uhr: Der Sturm über Bayern ist mittlerweile weitergezogen. Es liegt keine Unwetterwarnung mehr vor. Dafür wird es nun im Norden Deutschlands stürmisch. In großen Teilen Niedersachsens gibt es eine Amtliche Warnung vor starkem Gewitter.

Am Sonntag sei noch mit windigem und kühlem Schauerwetter zu rechnen, „das eher an April als an Mai erinnert“, sagte Meteorologe Adrian Leyser. Nur der Südwesten Deutschlands bleibe meist trocken bei zeitweiligem Sonnenschein. Erwartet werden Temperaturen um die 20 Grad.

Update vom 23. Mai 2020, 17.19 Uhr: Der Sturm zieht weiter nach Österreich. Eine amtliche Unwetterwarnung gibt es nur noch im kleinen Deutschen Eck an der Grenze zum Nachbarland. Eine Warnung vor Sturmböen besteht noch im Süd-Osten Bayerns zwischen Rosenheim und Passau. Weiter westlich in einer Schneise von Garmisch über München bis nach Deggendorf gibt es nur noch eine leichte Warnung vor Windböen.

Update vom 23. Mai 2020, 16.04 Uhr: Die Region um München ist nun „nur“ noch in Warnstufe Gelb gehalten - wegen einer Windböen-Warnung bis 18 Uhr. Hingegen ist der Südosten Bayerns nun rot eingefärbt. Die Warnstufe gilt unter anderem für den Bereich Rosenheim und ist gültig bis 17 Uhr.

+ Die Warnkarte für den Südosten Bayerns gegen 16.05 Uhr. © Screenshot DWD

Update vom 23. Mai 2020, 15.10 Uhr:

Inzwischen reicht die rote Warnung südlich von München bis zur Landesgrenze nach Österreich. Für den Landkreis Miesbach heißt es jetzt beispielsweise:

Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit ORKANBÖEN, HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL Sa, 23. Mai, 15:08 – 16:00 Uhr

Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 l/m² in kurzer Zeit und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.

Update vom 23. Mai 2020, 15.03 Uhr: Die Warnung wurde vom DWD ausgeweitet. Neben einer Region südlich von München ist nun auch der Landkreis Landshut sowie Regionen westlich und östlich davon rot eingefärbt. Inwieweit Ihre Region betroffen ist, sehen Sie hier auf der Warnkarte des DWD.

Update vom 23. Mai 2020, 14.40 Uhr: Innerhalb kurzer Zeit wurde die amtliche Warnung für die Region südlich von München verschärft - hier gilt nun eine Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen. Diese gilt von 14.40 bis 16 Uhr.

+ Die Warnkarte für Deutschland um 14.45 Uhr. Vor allem südlich von München wird es wohl ungemütlich. © DWD

Laut katwarn.de wurde in verschiedenen Regionen auch KATWARN ausgelöst.

Wetter in Deutschland: Amtliche Warnung für heute - Auch München betroffen

Update vom 23. Mai 2020, 13.30 Uhr: Sonnenschein oder doch Regen? Dieses Wochenende hält so einige Wetter-Überraschungen bereit. Fest steht: Es wird alles andere als frühsommerlich angenehm. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weitet sich Richtung Süddeutschland Regen aus, im Südosten kommen zudem teils kräftige Gewitter hinzu - sogar Unwetter sind möglich. Zudem veröffentlichte der DWD eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Diese gilt von 15 bis 18 Uhr im südlichen Teil Bayerns, auch München ist von dieser Warnung eingeschlossen. Zudem wurde eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter ebenfalls für das südliche Bayern veröffentlicht. Laut der Warnungen sind dann Sturmböen mit Geschwindigkeit bis zu 80 km/h sowie „Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel“ möglich. Und: „In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden“.

Grund für das wechselhafte Wetter ist die Kaltfront eines Sturmtiefs nordwestlich von Schottland, die laut DWD bereits Norddeutschland überquert hat. Im Anschluss folgt der Kaltluft ein Schwall erwärmter Polarluft.

Zudem können Gewitter über Deutschland ziehen. Das verdeutlicht eine Grafik, die der DWD auf auf Twitter teilte. Im Süden sind demnach „einzelne starke Gewitter möglich - Unwettergefahr!“. Im Alpenvorland kann es sogar teils stark gewittern, unter anderem mit Hagel und Sturmböen. Auch im Norden sind Schauer mit kurzen Gewittern mit Graupel und starken bis stürmischen Böen möglich. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter spätestens wieder ab.

Erstmeldung vom 22. Mai 2020: Wetter in Deutschland: Temperatursturz! Wetterwende bringt Kälteeinbruch

München - Das Wetter am Vatertag ließ keinerlei Wünsche offen. In den meisten Teilen Deutschlands verzauberte das Wetter mit vielen Sonnenstrahlen und angenehmen Temperaturen. Am Wochenende soll es nun aber deutlich abkühlen.

Wetter in Deutschland: Prognose für Freitag - Hammer-Aussichten

Schon am Freitag soll es demDeutschen Wetterdienst (DWD) zufolge im Nordwesten zu Niederschlägen kommen - teilweise können auch Gewitter eine Rolle spielen. Gegen Abend soll dies auch auf den Osten und die Mitte Deutschlands übergreifen. Im Süden hingegen soll es in der zweiten Tageshälfte weiterhin meist trocken und bewölkt sein. Die Höchstwerte im Norden und im Osten liegen dennoch bei angenehmen 20 und 25 Grad. Im Süden und Südwesten kann es zu Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad kommen.

Auch das Wetter in Bayern* ist am Freitag überwiegend freundlich, die Höchsttemperaturen liegen bei 29 Grad in Mainfranken.

Guten Morgen. Es sind schon ein paar Wolken unterwegs, noch ist es aber trocken. Später kommt von Nordwesten schauerartiger/gewittriger Regen auf, der sich seinen Weg in den Osten und Süden bahnt. Mehr: https://t.co/EKnUEY4rtm /V pic.twitter.com/qbekcVY22P — DWD (@DWD_presse) May 22, 2020

Nach traumhaften Feier- und Brückentag - „Temperatursturz“ in Deutschland

Nach einem wundervollen Vatertag und einem überwiegend freundlichen Freitag, soll es bereits in der Nacht zum Samstag im Nordwesten zu Regenfällen kommen. Auch in der Mitte und der Osthälfte Deutschlands werden vom Deutschen Wetterdienst schauerartige Regenfälle sowie vereinzelte Gewitter prognostiziert.

Im Süden Deutschlands soll es überwiegend bewölkt sein. Auch hier werden einzelne Regenschauer vorhergesagt. In Bayern kommt es nachts zu Regenschauern und vereinzelt auch zu Gewittern. Besonders die Temperaturen haben darunter zu leiden. Auch Wetterexperte Dominik Jung spricht bei wetter.net von einem „Temperatursturz“. Auch der Deutsche Wetterdienst prognostiziert spürbar kühlere Temperaturen mit 15 bis 20 Grad. Verantwortlich für diesen Wetterumschwung ist das Tief „Gudrun“.

Hinsichtlich des Wetters im Sommer äußerte sich ein Experte bereits mit einer „Schockprognose“.

