Deutschland: Wetter-Experte schockiert mit Winter-Prognose für 2020

Bislang zeigte sich der Winter nicht und das könnte vorerst auch erst einmal so bleiben. Nun schlägt nämlich die Wärmekeule zurück.

Bayern konnte sich am Wochenende über die ersten Schneeflocken freuen.

Kommt nun endlich der langersehnte Winter?

Wetterexperte Dominik Jung stellt eine eindeutige Prognose auf.

München - Bereits zu Weihnachten zeigte sich: der Winter mag nicht so recht nach Deutschland kommen. Während das Weihnachtsfest dann auch überwiegend mit milden Temperaturen gefeiert wurde, zeigte sich der Schnee auch in den Wochen danach nur äußerst selten.

Nun scheint es für die kommenden Wochen eine Tendenz zu geben, die absolute Winterfans allerdings alles andere als erfreuen dürfte. Auch für den Frühling wagen Experten bereits eine Prognose.

Wetter in Deutschland: Nach erstem Schnee - Kommt nun endlich der Winter?

Wie Wetterexperte Dominik Jung nun nämlich erklärt, sei der Winter in Deutschland „chancenlos“. Obwohl sich am Wochenende vereinzelt Schneeflocken zeigten, sollte auch jetzt nicht mit einem klassischen Winter gerechnet werden.

„Ein umfangreiches Hochdruckgebiet mit dem Namen Eckhardt sorgt für eine Inversions-Wetterlage“, erklärt Dominik Jung über Twitter. Wie der Wetterexperte in einem kurzen Video verdeutlicht, bringt die sogenannte Wärmekeule sogar Temperaturen über zehn Grad.

Wetter in Deutschland: Wetterexperte mit eindeutiger Prognose

Das heißt konkret: in tiefen Lagen teilweise Nebel, in den höheren Lagen oftmals sonnig und „sehr sehr mild“. Am Wochenende soll es dann bereits zehn, elf oder sogar zwölf Grad warm werden. „Ich kann heute schon versprechen, der Winter ist wirklich mindestens bis zum Monatsende chancenlos! Da ist keine Schneedecke in Sicht. Es bleibt einfach trocken und relativ mild“, so Jung.

Die Temperaturen im Januar seien damit rund 5,2 Grad Celsius wärmer, als der langjährige Mittelwert. Dominik Jung geht in der Wettervorhersage sogar noch weiter und erklärt: „Der Januar 2020 könnte der wärmste Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 werden. Sehen Sie hier alle Durchschnittstemperaturen in der Übersicht*. Doch warum liegen Wetterexperten auch so oft daneben? Ein Experte vom Deutschen Wetterdienst erklärt, warum eine Schneevorhersage auch mal daneben liegen kann.*

