Wetter an Fastnacht: Experten sagen Windböen und Regen voraus

Am Fastnachtswochenende müssen die Narren vielerorts Regenschirme einpacken. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Laut dem Wetterdienst müssen die Narren in Hessen am Fastnachtswochenende neben milden Temperaturen auch mit Regen und starken Windböen rechnen. An Rosenmontag stehen die Chancen auf Sonnenschein am besten, wie Sie hier erfahren:

Fulda - Ab Freitag (17. Februar) zieht ein Sturmtief über Deutschland, berichtet der Deutsche Wetterdienstes (DWD) gegenüber fuldaerzeitung.de. Dieses streife Osthessen jedoch nur am Rand. Windig werde es rund um Fulda trotzdem. Ansonsten sagen die Wetter-Experten einen wechselhaften Tag, der überwiegend grau werden wird, voraus. Die Temperaturen bleiben jedoch mild bei circa elf Grad Celsius.

Wie fuldaerzeitung.de berichtet, besteht am Rosenmontag die Chance auf Sonnenschein.

Der Samstag (18. Februar) wird den Prognosen zufolge unbeständig. Es gibt viele Wolken und ab und zu kann es zu Regenschauern kommen. Diese würden laut dem Deutschen Wetterdienst jedoch eher die nördlicheren Gegenden von Hessen treffen.