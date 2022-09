Wetter am langen Wochenende: Ungemütlicher Oktoberbeginn droht

Von: Tobias Becker

Das Wetter in Baden-Württemberg könnte am langen Wochenende ungemütlich werden. Lesen Sie hier, was zum Oktoberbeginn für ein Wetter droht:

Für viele Menschen steht nun ein langes Wochenende an. Der Montag, der Tag der Deutschen Einheit, ist ein Feiertag. Viele genießen das Feiern, die Zeit für Familienausflüge oder entspannen einfach vom Arbeitsalltag. Aber: Das Wetter spielt bei einigen Plänen nicht ganz mit. Es wird ungemütlich in Baden-Württemberg und Deutschland.

Auch in anderen Teilen der Welt herrscht eine gefährliche Wetterlage. So wütet „Jahrhundertsturm“ Ian derzeit in Cuba und rast auf Florida zu. Hermine hat die Kanaren verwüstet. (tobi)