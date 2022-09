Wetter am langen Wochenende: Sturm und Regen am Feiertag?

Von: Tobias Becker

Welches Wetter gibt es am langen Wochenende? © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Am verlängerten Wochenende droht es ungemütlich zu werden. Besteht die Chance auf Sonne?

Das lange Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit am Montag rückt näher. Wer frei hat und Ausflüge machen will, schaut bereits auf die Wettervorhersage, aber: Dort drohen Sturm und Regen zum Oktoberbeginn. Allerdings gibt es auch Hoffnung auf einen goldenen Start in den neuen Monat.

Mehr zum Thema Wetter in BaWü: Drohen Regen und Sturm am langen Wochenende?

Im Herbst sind Stürme nicht ungewöhnlich. Aktuell wütet der Hurrikan Ian auf Florida (USA) zu, Hermine hat in Europa für Unruhe gesorgt. (tobi)