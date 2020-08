Stech-Alarm: Warum es dieses Jahr so viele Wespen in Baden-Württemberg gibt

Zuckerliebende Insekten

Wespen können das Essen im Freien zur Zerreißprobe machen. Süßspeisen ziehen die Insekten magisch an. Diesen Sommer scheinen sie in Baden-Württemberg besonders zahlreich - das liegt am Wetter.