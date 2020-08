Massenanfall von Verletzten: Aggressive Wespen greifen Kinder auf Schulhof an

Attacke an Schule im Sauerland: Wespen greifen Schüler an, mindestens 14 werden verletzt. (Symbolbild)

Wespen-Attacke an einer Gesamtschule im Sauerland: Mehr als ein Dutzend Kinder sind auf dem Schulhof von aggressiven Wespen angegriffen und gestochen worden.

Lüdenscheid (NRW) - Feuerwehr und Rettungsdienst haben sich am Montagmorgen mit einem Großaufgebot auf den Weg zu einer Gesamtschule im Sauerland gemacht. An der Adolf-Reichwein-Gesamtschule in Lüdenscheid ist eine Schülergruppe während der Pause von aggressiven Wespen angegriffen worden.

Mehr als ein Dutzend Kinder sind gestochen worden und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, berichtet come-on.de*. Die Symptome der Kinder gehen wohl über die eines gewöhnlichen Wespenstichs hinaus.* - *come-on.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.