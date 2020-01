Krokodil in NRW-Teich: Polizei wird alarmiert - und macht tatsächlich Entdeckung

Ein Krokodil in einem Teich in Werne (Nordrhein-Westfalen) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Vor Ort finden die Beamten tatsächlich etwas und sind ziemlich verblüfft.

Werne - Gegen 10.45 Uhr am Sonntag ging bei der Polizei Dortmund, laut Pressebericht, ein telefonischer Hinweis ein: ein freilebendes Krokodil solle sich in einem Teich in Werne aufhalten. Eine Frau aus Lünen hatte demnach am Samstagabend ein zirka ein Meter langes Exemplar in einem Teich gesehen. Eine Streifenwagenbesatzung aus Werne wurde daraufhin sofort mit der Überprüfung der Örtlichkeit beauftragt.

Polizeibeamte machen eine überraschende Entdeckung

In der Tat machten die Polizeibeamten vor Ort eine verblüffende Entdeckung: Ein Krokodilkopf ragte aus dem Teich. Nach vorsichtiger Annäherung und genauer Überprüfung entpuppte sich das vermeintliche Reptil jedoch als eine Kunststoff-Attrappe.

„Nach Ermittlungen der Kollegen ist der private Teich schon seit ungefähr drei Jahren das Jagdrevier des "Tieres". Weitergehende Maßnahmen der Polizei waren nicht geboten“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

+ Polizei Werne macht einen überraschenden Fund am Teich. © Polizei Unna In Bayern machte 2012 ein angebliches Krokodil in einem Badesee mächtig Ärger, wie Merkur.de* berichtete. Die Bewohner waren genervt und die Kinder verpassten dem Tier einen Namen und der war nicht Schnappi...

