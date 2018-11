Dieb will Getränkemarkt überfallen - dann überrascht er mit krasser Geste

Ein Räuber hat einen Getränkemarkt in Werder bei Potsdam überfallen.

Ein Räuber hat einen Getränkemarkt in Werder bei Potsdam überfallen - und wollte nur ein Teil des Geldes haben.

Werder - So viel wollte er dann doch nicht: Ein Räuber hat einen Getränkemarkt in Werder bei Potsdam überfallen - und wollte nur einen Teil des Geldes haben. Er forderte vom Mitarbeiter Bargeld aus der Kasse und drohte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als der Kassierer dem etwa 50 bis 55 Jahre alten Täter das Geld geben wollte, erklärte der Mann, dass er so viel nun auch wieder nicht benötige. Der Kassierer gab daraufhin nur einen Teil heraus, anschließend flüchtete der Mann. Trotz der Bescheidenheit fahndet die Polizei nun nach dem Räuber. Um wie viel Geld es sich handelte, war offen.

dpa