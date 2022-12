„Wenn jemand Geld verloren hat...“ – Ehrlicher Julius begeistert im Netz

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Ein netter Zettel in Heidelberg sorgt für Belustigung im Netz. Ein ehrlicher Finder sucht den Besitzer von verloren gegangenem Geld.

Mehr zum Thema Netz feiert „Ehrenjulius“ – ehrlicher Finder in Heidelberg schreibt kuriosen Zettel

Eine Ehrlichkeit, die sich jeder Schussel nur wünschen kann, wird einer unbekannten Person in Heidelberg zuteil. Ein Finder mit Namen Julius, bei dem man nur davon ausgehen kann, dass es sich um einen eher jungen Zeitgenossen handelt, hat dem Unglücksraben eine Notiz hinterlassen: Der rechtmäßige Besitzer des gefundenen Gelds solle sich bei ihm melden.

HEIDELBERG24 verrät, warum ein ehrlicher Julius in Heidelberg im Netz für Belustigung sorgt.

Immerhin hat es die wohlgemeinte Botschaft nun ins Netz geschafft. Und da sorgt sie auf dem Instagram-Account notesofgermany für einiges an Belustigung. Während die meisten Nutzer den Finder feiern, der direkt zum „Ehrenjulius“ getauft wird, hofft so manch einer vielleicht, seinen Hut in den Ring zu werfen. (paw)