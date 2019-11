250-Kilo-Bombe: Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss bei Rosdorf entschärft werden

Der neue Kreisel an der Verbindungsstraße zwischen der Göttinger Siekhöhe und Rosdorf: In der Nähe wurde ein Blindgänger gefunden.

Bei Rosdorf wurde eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll am Freitag, 15. November, zwischen 9 und 12 Uhr entschärft werden.

Im künftigen Gewerbegebiet entlang der Kreisstraße zwischen der Siekhöhe und Rosdorf wurde eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie wird am Freitag entschärft. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben einen Evakuierungsradius von 500 Metern festgelegt. Damit muss die Rosdorfer Justizvollzugsanstalt (JVA) nicht geräumt werden. Auch der Betrieb auf der Eisenbahnstrecke Göttingen-Eichenberg und auf der Neubaustrecke Göttingen-Kassel kann ganz normal weiterlaufen, hieß es am Mittwoch.

In den 500-Meter-Radius fallen gut 20 Gewerbetriebe sowie neun Betriebswohungen mit etwa 20 Bewohnern. Sie müssen am Freitag geräumt werden. Unterdessen hat die Gemeinde Rosdorf die Betroffenen mit einem offiziellen Schreiben über die Evakuierungen informiert: „Die erforderlichen Absperrungen erfolgen durch die Polizei, die Feuerwehr und Bedienstete der Gemeindeverwaltung. Den Anweisungen der eingesetzten Kräfte ist Folge zu leisten.“

Bombe bei Rosdorf während Bauarbeiten entdeckt

Außerdem muss während der Entschärfung die Kreisstraße 50 zwischen dem Rosdorfer Kreisel und dem Kreisel Siekanger/Gewerbegebiet gesperrt werden. Der Verkehr wird über den Rosdorfer Weg umgeleitet.

Nach Angaben von Rosdorfs Bürgermeister Sören Steinberg (SPD) war der Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt worden. In dem Bereich entsteht gerade ein Gewerbegebiet mit großen Logistik-Hallen.

Da der Bereich wenig besiedelt ist, macht die Evakuierung keine größeren Probleme.

Inzwischen wurde ein Info-Telefon eingerichtet. Es ist unter der Gemeinde-Rufnummer 0551/789010 zu erreichen. Anfragen sind außerdem per E-Mail unter der Adresse gemeinde@rosdorf.de möglich. „Bitte bedenken Sie, dass all diese Maßnahmen zu Ihrer eigenen Sicherheit durchgeführt werden“, heißt es in dem Informationsschreiben der Gemeinde Rosdorf abschließend.