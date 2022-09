Weltkindertag: 11 Tweets, die zeigen, wie gefährlich das Leben als Kind sein kann

Links: Zwei Jungen in Afghanistan, die ein Schulbuch halten. Für Mädchen ist die Schule ab der 7. Klasse dort tabu. Rechts: Ein kleines Mädchen, nachdem ihr Haus in der Ukraine von den Russen zerstört wurde. © Ukrinform/ Xinhua/ Imago/ Collage/ BuzzFeed News

Am diesjährigen Weltkindertag wird an die Rechte von Kindern erinnert. BuzzFeed News Deutschland hat 11 Tweets über die Gefahren gesammelt, die ihren weltweit begegnen.

Am 20. September feiert Deutschland und Österreich den Weltkindertag. Das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF machen sich für Kinderrechte stark. Aktivisten und Politiker erinnern auf Twitter daran, dass Kinder weltweit von Krisen und gesellschaftlichen Strukturen bedroht werden. In diesem Jahr ist der Krieg in der Ukraine und die Bildungsarmut von Mädchen in Afghanistan ein Thema. Aber auch Kinderarmut und die Klimakrise, die ihre Zukunft beeinträchtigt, hält weiter an.

BuzzFeed News Deutschland zeigt in 11 Tweets über die Gefahren, mit denen Kinder zu kämpfen haben.