Polizei warnt vor ihm! So entkam ein gewalttätiger Häftling aus der Psychatrie

Ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Update vom 12. April, 6 Uhr: Die Polizei hat sich nun noch einmal ausführlicher zu der Rückkehr des Häftlings geäußert. Der aus der forensischen Klinik am Weißenhof in Weinsberg geflohene Bernd R. ist demnach am Abend von einem Mitarbeiter auf dem Klinikgelände erkannt worden

Der Geflohene leistete keinen Widerstand und wurde im Beisein einer rasch eingetroffenen Polizeistreife wieder auf seiner Station untergebracht. Über den zwischenzeitlichen Aufenthalt des Geflohenen im Laufe des Tages liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Update vom 11. April, 20.20 Uhr: Die Polizei Heilbronn teilt mit: "Die Fahndung ist erledigt. Der Flüchtende stellte sich selbst."

Update vom 11. April, 13.30 Uhr: Der aus der Psychiatrie in Weinsberg entkommene Häftling hatte es bei der Flucht offenbar nicht besonders schwer. Wie die dpa berichtet, soll ein Polizeisprecher bestätigt haben, dass der Gefangene lediglich über einen Zaun kletterte.

Der unter anderem wegen Gewaltdelikten verurteilte 52-Jährige verbüßte seine Strafe nicht in einem normalen Gefängnis, sondern im Maßregelvollzug.

Aus einem Zentrum in Calw waren am Mittwoch vier Gefangene geflohen. Diese wurden inzwischen alle wieder gefasst.

Update vom 11. April, 12.15 Uhr: Das Klinikum am Weissenhof hat nach der Flucht eines ihrer Patienten eine genauere Personenbeschreibung mitgeteilt. Demnach ist der entkommene Häftling 52 Jahre alt, 1.82 Meter groß und hat dunkelblonde, kurze Haare. Er trägt eine Brille und hat diverse Tattoos. Er trägt eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen sowie einen Pulli mit Kapuze. "Wichtiges Kennzeichen ist, dass er ohne Schuhe unterwegs sein könnte", heißt es in der Mitteilung des Klinikums.

Aus Psychiatrie geflohen: Häftling ist suchtkrank und gewaltbereit

Der Mann gelte als gewaltbereit und sei suchtkrank. Er war in der offen geführten forensischen Station des Klinikums untergebracht.

"Ich kann Ihnen als Leiter des Krisenstabes versichern, dass alles in unserer Macht Stehende getan wird, den Patienten schnellstmöglich zu ergreifen. Wir arbeiten Hand in Hand mit der Polizei und den zuständigen Behörden zusammen", erklärt Andreas Breitmayer, Kaufmännischer Direktor des Klinikums am Weissenhof.

Hinweise gehen unter dem Notruf 110 direkt an die Polizei.

Meldung vom 11. April 2019: Ein Häftling ist aus der Psychiatrie im baden-württembergischen Weinsberg entkommen. Die Polizei warnt laut * ausdrücklich vor ihm. Nach einer Mitteilung über die sozialen Netzwerke soll der Mann gewalttätig sein.echo24.de

Der 52-Jährige trägt eine schwarze Jogginghose mit roten Seitenstreifen und eine schwarze Weste. Er trägt eine Brille und keine Schuhe.

Gewalttätiger Häftling aus Psychiatrie entkommen - Davor warnt die Polizei

Die Polizei fahndet und warnt vor dem Mann. Wer ihn sieht, soll sich sofort an den Notruf wenden. Außerdem sollte derzeit niemand Anhalter mitnehmen.

