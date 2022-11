Erste Weihnachtsmärkte in NRW starten Mitte November – Termine im Überblick

Die ersten Weihnachtsmärkte in NRW starten bereits Mitte November 2022. © C. Hardt/Future Image/Imago

Im November öffnen bereits die ersten Weihnachtsmärkte in NRW ihre Tore für Besucher, darunter auch Köln und Düsseldorf. Die Termine im Überblick.

Köln – Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür: Neben hektischen Weihnachtseinkäufen in der Stadt kann man es sich auf den Weihnachtsmärkten in NRW so richtig gut gehen lassen. Der erste Markt öffnet bereits am 10. November in Duisburg.

24RHEIN zeigt die Weihnachtsmarkt-Termine in NRW 2022 im Überblick.

In Köln findet man gleich mehrere Weihnachtsmärkte – unter anderem am Kölner Dom, am Heumarkt, am Rudolfplatz und am Neumarkt. In Bonn wird es unter anderem einen mittelalterlichen Markt geben.