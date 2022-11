Klimaproteste: Wie sich NRW vorbereitet

„Letzte Generation“ und Co.

+ © Swen Pförtner/dpa Vor allem die Klima-Aktivisten von „Letzte Generation“ sorgen mit ihren Klimaprotesten zuletzt für viel Aufsehen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

NRW bereitet sich auf radikale Klima-Proteste vor. So hat das Innenministerium die „Letzte Generation“ im Blick, denn auch im Westen gab es einige Aktionen.

Köln/Düsseldorf – In den vergangenen Wochen und Monaten stieg die Zahl der radikalen Klima-Proteste in Deutschland deutlich an. Immer häufiger werden Kunstwerke beschmutzt, sich an Plätzen festgeklebt oder auch der Verkehr blockiert. Um unter anderem die Auswirkungen von Klimaprotesten auf den Verkehr möglichst gering zu halten, werden in Nordrhein-Westfalen einige Vorkehrungen getroffen.

24RHEIN berichtet, wie sich NRW-Flughäfen auf mögliche Blockaden durch Klima-Proteste vorbereiten.

Der NRW-Verfassungsschutz hat unter anderem die Klima-Aktivisten „Letzte Generation“ bereits im Blick. Zuletzt hatte diesen angekündigt, auch deutsche Flughäfen für die Proteste in Betracht zu ziehen. „Die Sicherheitsbehörden werden die Entwicklung intensiv im Blick behalten und fortlaufend prüfen, ob eine extremistische Einflussnahme festzustellen ist“, heißt es auf Anfrage von 24RHEIN. (os)