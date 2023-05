Starkregen, Hagel und sogar Tornados: Unwetter-Front rollt über Deutschland hinweg

Von: Kai Hartwig, Vivian Werg

Teilen

Nach sommerlichen Temperaturen folgen starke, teils schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern.

Update vom 22. Mai, 22.55 Uhr: Inzwischen hat sich die Lage bundesweit beruhigt, die DWD-Unwetterwarnungen sind aufgehoben.

Update vom 22. Mai, 20.13 Uhr: Die Unwetterwarnung des DWD für viele Regionen in Deutschland ist noch nicht aufgehoben. Aktuell gilt diese „von Norden und Nordwesten bis in die Mitte und vom Saarland über die Schwäbische Alb bis in den Südwesten Bayerns“. Dort können „verbreitet starke Gewitter“ sowie „örtlich schwere Gewitter-Unwetter mit heftigem Starkregen und Hagel“ auftreten. Mit Unwetter ist demnach auch im Bayerischen Wald zu rechnen, der Hochschwarzwald erlebt örtlich starke Gewitter.

Update vom 22. Mai, 17.32 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach gibt es aktuell „stellenweise schwere Gewitter (Unwetter und extremes Unwetter) sowie starke Gewitter im Norden, der Mitte, dem Westen und Süden“, heißt es darin. In Nordrhein-Westfalen ist an der Landesgrenze zu Niedersachsen sowie in Teilen des Ruhrgebiets derzeit die höchste Warnstufe 4 (violett) ausgerufen. Gleiches gilt für das südliche Rheinland-Pfalz nahe Kaiserslautern sowie Baden-Württemburg rund um Heidenheim.

In 18 Kreisen kann es laut DWD (Stand: 17.32 Uhr) zu extremen Unwettern (Warnstufe 4, violett) kommen:

Nordrhein-Westfalen: Kreis Lippe, Kreis Minden-Lübbecke, Kreis Herford, Kreis Unna, Kreis Soest, Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis Kreis Olpe

Kreis Lippe, Kreis Minden-Lübbecke, Kreis Herford, Kreis Unna, Kreis Soest, Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis Kreis Olpe Niedersachsen: Kreis Schaumburg

Kreis Schaumburg Rheinland-Pfalz: Donnersbergkreis, Kreis Bad Dürkheim, Kreis und Stadt Kaiserslautern, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Landau in der Pfalz, Kreis südliche Weinstraße, Kreis Südwestpfalz und Stadt Pirmasens

Donnersbergkreis, Kreis Bad Dürkheim, Kreis und Stadt Kaiserslautern, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Landau in der Pfalz, Kreis südliche Weinstraße, Kreis Südwestpfalz und Stadt Pirmasens Baden-Württemberg: Kreis Göppingen, Kreis Heidenheim

Weiteren 38 Kreisen droht laut DWD-Prognose (Stand: 17.32 Uhr) schweres Unwetter (Warnstufe 3, rot):

Nordrhein-Westfahlen: Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Warendorf, Stadt Dortmund

Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Warendorf, Stadt Dortmund Hessen: Kreis Waldeck-Frankenberg, Kreis und Stadt Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Main-Kinzing-Kreis, Wetteraukreis, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Stadt Wiesbaden

Kreis Waldeck-Frankenberg, Kreis und Stadt Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Main-Kinzing-Kreis, Wetteraukreis, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Stadt Wiesbaden Thüringen: Ilm-Kreis, Kreis Weimarer Land

Ilm-Kreis, Kreis Weimarer Land Rheinland-Pfalz: Kreis Bad Dürkheim, Kreis Bad Kreuznach, Kreis Alzey-Worms, Donnersbergkreis, Kreis Südliche Weinstraße, Kreis Mainz-Bingen und Stadt Mainz, Rhein-Hunsrück-Kreis, Kreis Cochem-Zell, Kreis Bernkastel-Wittlich, Kreis Birkenfeld, Kreis Germersheim

Kreis Bad Dürkheim, Kreis Bad Kreuznach, Kreis Alzey-Worms, Donnersbergkreis, Kreis Südliche Weinstraße, Kreis Mainz-Bingen und Stadt Mainz, Rhein-Hunsrück-Kreis, Kreis Cochem-Zell, Kreis Bernkastel-Wittlich, Kreis Birkenfeld, Kreis Germersheim Saarland: Regionalverband Saarbrücken, Kreis Neunkirchen, Saarpflaz-Kreis

Regionalverband Saarbrücken, Kreis Neunkirchen, Saarpflaz-Kreis Baden-Württemberg: Kreis Rottweil, Kreis Tuttlingen, Kreis Reutlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Zollernalbkreis, Kreis Esslingen

Kreis Rottweil, Kreis Tuttlingen, Kreis Reutlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Zollernalbkreis, Kreis Esslingen Bayern: Kreis Dillingen a.d. Donau, Kreis und Stadt München, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis Miesbach

Wetter in Deutschland: Starkregen, Hagel und sogar Tornados – Unwetter-Front im Anmarsch

Erstmeldung vom 22. Mai, 15.58 Uhr: München – Konnte man sich am Sonntag (21. Mai) noch am herrlichen Sommerwetter mit Höchstwerten bis zu 29 Grad erfreuen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute schon vor stürmischen Böen und verbreiteten Gewittermit Starkregen. Es wird am Montag zwar ähnlich warm, doch zum Nachmittag soll es zu heftigen Gewittern kommen. Das berichtet das Wetterportal wetter.net. Demnach fallen diese besonders stark von der Nordsee bis zum Schwarzwald aus. Die Wetterlage am Jahresanfang war bereits turbulent und Anfang Mai sorgten bereits schweres Gewitter und Unwetter in Deutschland für viel Chaos auf den Straßen.

„Das wird heute im Westen und Norden eine brenzlige Sache werden. Besonders im Nordwesten drohen zum Nachmittag schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Selbst die Bildung von Tornados ist nicht ausgeschlossen“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, gegenüber wetter.net. „Die Höchstwerte stürzen danach auch wieder ab. Heute werden es bis 28 oder 29 Grad und schwülwarm, morgen dann maximal 19 oder 20 Grad und dazu viel Wind und anfangs noch ein paar Schauer“, so Jung weiter. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, nachfolgend im Überblick.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwetter (Symbolbild) © Andreas Rosar/ dpa

Unwetter-Frot über Deutschland bis Mitte der Woche – Pfingsten wieder schön und sommerlich

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD kommt es anfangs an der Nordsee zu stürmische Böen und Gewitter mit Starkregen. Am Dienstag werden im Nord- und Südosten ebenfalls Schauer und Gewitter prognostiziert. Im Süden droht sogar Gefahr größerer Hagelansammlungen. Nach Wochenmitte soll sich die Wetterlage jedoch wieder etwas beruhigen und sich zunehmend zu den Alpen verlagern und abschwächen. Bis Freitag herrscht dem DWD zufolge eine geringe Wahrscheinlichkeit für Gewitter.

Laut dem Wetterexperten gibt es ab Mittwoch sogar wieder Grund zur Freude. Denn: „Ab Mittwoch scheint wieder oft die Sonne und so geht es auch in das lange Pfingstwochenende. Viel Sonnenschein schon Freitag bis Pfingstmontag und besonders am Sonntag und Montag wird es bis zu 26 oder 27 Grad warm“, so Jung. Ein italienischer Badeort bereitet sich jetzt schon auf einen Touristenansturm an Pfingsten vor. Andere Städte in Italien haben sogar bereits rote Zonen eingerichtet, um ihre Städte vor dem Ansturm von Urlaubern zu schützen.

Unwetter in Deutschland: Wetterprognose für die kommende Woche

Drohen heute und morgen noch schwere Gewitter und Unwetter in Teilen Deutschlands, lässt der Mittwoch wieder aufatmen. So sieht es die kommenden Tage aus:

Montag, 22. Mai: Mix aus Sonne und Wolken, besonders im Westen Gewitter und Unwetter, 23 bis 29 Grad

Mix aus Sonne und Wolken, besonders im Westen Gewitter und Unwetter, 23 bis 29 Grad Dienstag, 23. Mai: Abwechselnd Sonne und Wolken. Im Osten weitere Schauer und Gewitter, 13 bis 21 Grad

Abwechselnd Sonne und Wolken. Im Osten weitere Schauer und Gewitter, 13 bis 21 Grad Mittwoch, 24. Mai: Mix aus Sonnenschein und Wolken, kaum Schauer, windig, 15 bis 19 Grad

Mix aus Sonnenschein und Wolken, kaum Schauer, windig, 15 bis 19 Grad Donnerstag, 25. Mai: Oft freundlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken, trocken, 16 bis 21 Grad

Oft freundlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken, trocken, 16 bis 21 Grad Freitag, 26. Mai: Angenehmer Start ins lange Wochenende mit viel Sonnenschein und ein paar Wolken, 16 bis 24 Grad

Angenehmer Start ins lange Wochenende mit viel Sonnenschein und ein paar Wolken, 16 bis 24 Grad Samstag, 27. Mai: Meist freundlich, mit Sonnenschein und trocken, 18 bis 24 Grad

Meist freundlich, mit Sonnenschein und trocken, 18 bis 24 Grad Pfingstsonntag, 28. Mai: Sommerlich warm und trocken, 19 bis 25 Grad

Sommerlich warm und trocken, 19 bis 25 Grad Pfingstmontag, 29. Mai: Viel Sonne, später im Osten kurze Gewitter möglich, 20 bis 27 Grad

Viel Sonne, später im Osten kurze Gewitter möglich, 20 bis 27 Grad Quelle: wetter.net

Wer sich über Pfingsten Ausflüge und Wanderungen vorgenommen hat, wird mit teils schwülem Wetter belohnt. Generell sehe es auch bis Anfang Juni nach sehr warmen Wetter aus. Immer wieder sollen die Höchstwerte 25 bis 31 oder 32 Grad erreicht werden. Laut Wetterexperten sollen zum Monatswechsel sogar häufiger die 30 Grad Marke erreicht werden.

Laut einer Auswertung von Skyscanner zieht es Reisende in diesem Jahr über Pfingsten vor allem in die USA. (Vivian Werg)