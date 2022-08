Metal-Festival Wacken startet: Warnung vor zu viel Alkohol bei Extrem-Hitze

Von: Marc Dimitriu

Wacken-Festival startet nach zwei Jahren Corona-Pause. © IMAGO/Dirk Jacobs

Nach zwei Jahren Corona-Pause geht das Wacken-Festival wieder an den Start. 75.000 Fans werden erwartet. Rund die Hälfte von ihnen ist bereits da.

Wacken - Faster, harder, louder – noch vor dem offiziellen Start sollen die Boxen auf den kleineren Bühnen des Heavy-Metal-Festivals in Wacken am Mittwoch richtig aufgedreht werden. Eigentlicher Start des Wacken Open Air (W:O:A, bis 6. August) ist am Donnerstag. Das Festival ist nach Veranstalterangaben mit 75.000 Besuchern ausverkauft. Bereits seit Tagen reisen Metal-Fans in den Norden. „Die Anreise läuft gut und es werden voraussichtlich bis zum Abend über 50 Prozent der Flächen ausgelastet sein“, sagte Festival-Mitveranstalter Thomas Jensen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Hitze-Start bei Wacken: Warnung vor zu viel Alkohol bei hohen Temperaturen

Nach Polizeiangaben wird auch am Mittwoch noch viel Anreiseverkehr erwartet. Bereits am Dienstag dominierten schwarze T-Shirts und Kutten das Bild im Ort. „Endlich wieder normale Leute“, sagte Festivalbesucherin Nina Still. Das Wetter scheint laut den aktuellen Vorhersagen gut zu werden. Am Mittwoch soll es laut wetter.com bei bis zu 29 Grad trocken bleiben. Am Donnerstag wird es mit 33 Grad noch heißer, aber der Himmel soll teilweise bedeckt bleiben. Sommergewitter sind nicht ausgeschlossen. Freitag und Samstag wird es mit maximal 21 Grad aber deutlich kühler.

Zumindest an den ersten beiden Tagen sollten sich die Festival-Besucher der Hitze entsprechend verhalten, viel Wasser trinken und zu große Überanstrengung vermeiden. Auch der starke Alkoholkonsum könnte an solch heißen Tagen ein Problem werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnt: „Hitze und Alkohol vertragen sich nicht. Wenn die Sonne brennt, wirkt Alkohol im Körper schneller und intensiver. Besonders an heißen Tagen kann zu viel Alkohol zu Kreislaufproblemen oder sogar zur Bewusstlosigkeit führen.“ Sommerhitze führe zu vermehrtem Schwitzen. „Alkohol entzieht dem Körper weiteres Wasser und wertvolle Mineralstoffe. Das begünstigt die Gefahr von Hitzschlägen.“

Wacken-Festival: Größen der Metal-Szene nach Corona-Pause wieder dabei

Bis Samstag wollen im Norden Größen der Metal-Szene wie Judas Priest spielen. Insgesamt werden 200 Bands erwartet. Mit dabei sind unter anderem auch Slipknot, Powerwolf, Hämatom, In Extremo, Lordi, Slime und Venom. Die Vorfreude auf das Wacken Open Air ist groß. Beim sogenannten Wacken-Wednesday geht es auf der drittgrößten Bühne unter anderem mit Avantasia und Epica zur Sache. Auch eine Kölner Karnevals-Kultband ist erstmals dabei: die Höhner. Für diese Bühne wurden gesonderte Karten an Festival-Besucher verkauft. 2023 soll der Mittwoch dann offizieller Festivaltag werden.

1990 feierten 800 Heavy-Metal-Fans das erste Mal in dem kleinen Ort im Norden. Danach wurde das Festival immer größer, zuletzt kamen regelmäßig 75.000 Menschen. Mehr als 95 Prozent der Fans hatten ihre Karten für das wegen der Corona-Pandemie im Vorjahr erneut abgesagte Festival eingetauscht. Der Rest der Karten wurde über eine Warteliste verlost. (md mit dpa)