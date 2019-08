Während Mutter beim Wacken-Festival ist: Toter Säugling gefunden - Das brachte die Obduktion

Während die Mutter am Wacken-Festival feiert, wird ein Säugling tot in einem Feld gefunden.

Schrecklicher Fund auf einem Feld in Schleswig-Holstein nahe Rendsburg: Ein totes Baby liegt dort - vermutlich schon länger. Die Mutter wurde beim Wacken Open Air festgenommen.

Update vom 04. August: Inzwischen wurde der tote Säugling obduziert. „Nach den ersten vorläufigen Ergebnissen waren keine Anzeichen von äußerlicher Gewaltanwendung zu sehen“, wird ein Kieler Staatsanwalt von den Kieler Nachrichten zitiert. Das abschließende medizinische Gutachten könnte erst in den kommenden Tagen vorliegen.

Der Staatsanwalt erklärte weiter, das Baby sei in Stoffe gewickelt und in einem Karton abgelegt gewesen.

Die Frau, die auf dem Wacken-Festival festgenommen wurde, befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Sie wohnt in der Nähe des Fundorts.

Während Mutter beim Wacken-Festival feiert: Toter Säugling auf Feld gefunden - neue schlimme Details

Update vom 03. August: Am Donnerstag wurde offenbar gegen 20 Uhr eine stark verweste Babyleiche in einem Feld in Reseby (Schleswig-Holstein) gefunden. Die Polizei konnte die Mutter ausfindig machen und nahm sie am Wacken Open Air fest. Wie die Bild nun berichtet, soll der tote Säugling bereits seit Mitte des Jahres 2018 dort gelegen haben. Damit bezieht sich das Blatt auf einen Bericht der lokalen Zeitung SHZ.

Die 20-jährige Mutter habe bei der Vernehmung angegeben, dass es sich bei ihrem Kind um eine Totgeburt gehandelt habe. Durch eine Obduktion soll diese Aussage geprüft werden, so der Oberstaatsanwalt. Bei der ersten rechtsmedizinischen Untersuchung habe die Polizei jedoch keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung festgestellt.

Wacken Open Air: Toter Säugling auf Feld gefunden - Mutter besucht derweil Festival

Unser Ursprungsartikel vom 02. August 2019: Rieseby - Ein toter Säugling ist in Rieseby in Schleswig-Holstein auf einem Feld entdeckt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilte, ist die Identität der Mutter des Babys bekannt. Der Säugling sei am Donnerstagabend gefunden worden.

Weitere Ermittlungen und ein Gutachten der Rechtsmedizin müssten nun klären, „ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat oder anderenfalls ein Tötungsdelikt in Betracht kommt“. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Wacken/Rieseby: Totes Baby auf Feld gefunden - Mutter bei Wacken Open Air festgenommen

Die Mutter sei vorläufig in Polizeigewahrsam genommen worden, inzwischen aber wieder auf freiem Fuß, sagte ein Kieler Staatsanwalt. Sie sei Mitte 20 und stamme aus der Region. Wie die „Kieler Nachrichten“ berichteten, wurde sie beim Wacken Open Air in der Nacht zu Freitag festgenommen und anschließend vernommen.

Dies bestätigte die Polizei am Freitagabend. Die Frau habe angegeben, dass es sich um eine Totgeburt gehandelt habe. Der Säugling soll schon länger auf dem Feld gelegen haben.

dpa