Zeitumstellung 2023: Wann wird im März an der Uhr gedreht?

Von: Michelle Brey

Im März werden die Uhren wieder umgestellt. In welche Richtung müssen wir den Zeiger drehen - und vor allem wann? Eine Übersicht.

München - Die Zeitumstellung sollte 2021 eigentlich abgeschafft werden. In die Tat umgesetzt wurde das aber nicht. Noch immer stellen sich viele Menschen in Deutschland jedes Jahr im März und Oktober die gleiche Frage: Muss die Uhr vor- oder zurückgestellt werden? Und an welchem Datum stellen wir die Uhr eigentlich um?

Zeitumstellung 2023 in Deutschland: An welchem Tag drehen wir am Zeiger?

Die Zeitumstellung von der Winter- auf die Sommerzeit fällt auf den 26. März 2023. An diesem Tag beginnt die Mitteleuropäische Sommerzeit. Um zwei Uhr morgens muss der Zeiger also um eine Stunde nach vorne gedreht werden. Der 26. März hat somit nur 23 Stunden. Mit der Zeitumstellung ist es abends wieder länger hell. In der Früh hingegen bleibt es länger dunkel.

Ende Oktober und mit dem Beginn der Winterzeit ist dann genau das Gegenteil der Fall. Da wir die Uhr hier um eine Stunde zurückstellen, haben wir an diesem Tag eine Stunde mehr Zeit zur Verfügung.

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Dass der Schlaf- und Biorhythmus jedes halbe Jahr durcheinander gebracht wird, ist eine der Auswirkung der Zeitumstellung, die vielen Menschen ein Dorn im Auge ist. Im Jahr 2018 gab es eine Online-Befragung in der gesamten EU. 4,6 Millionen Menschen nahmen daran teil. 84 Prozent der Teilnehmer sprachen sich schließlich dafür aus, die Zeitumstellung abzuschaffen.

Bis 2021 sollte das auch eigentlich umgesetzt werden. Viel getan hat sich seither aber nicht. Die Länder konnten sich nicht auf eine einheitliche Normalzeit in der EU einigen. Folglich droht ein Flickenteppich. Bis es zu einer Einigung kommt, dauert es wohl noch. Im Oktober 2022 hatte die Präsidentschaft unter den EU-Ländern das Thema Zeitumstellung nicht einmal auf die Tagesordnung gesetzt.

Eselsbrücke zur Zeitumstellung: Wird die Uhr vor- oder zurückgestellt?

Ob die Uhr vor- oder zurückgestellt werden muss, werden sich also auch 2023 nicht wenige Menschen fragen. Eine Hilfe stellt eine Eselsbrücke dar. Einmal gehört, ist sie schnell gemerkt:

Im Sommer werden Gartenmöbel vor das Haus - auf die Terrasse oder in den Garten - gestellt. Stellen wir also im März auf die Sommerzeit um, muss die Uhr dementsprechend vorgestellt werden.

Umstellung auf Sommerzeit im März 2023: Die wichtigsten Fragen knapp beantwortet

Wann stellen wir die Uhren im März 2023 um? Am Sonntag, den 26. März 2023

Wird die Uhr vor- oder zurückgedreht? Die Zeiger werden um 2 Uhr nachts um eine Stunde nach vorne gedreht. Wir verlieren an diesem Tag folglich eine Stunde.

Müssen alle Uhren händisch umgestellt werden? Funkuhren, Smartphones und auch TV-Geräte stellen sich automatisch um. Analoge Uhren müssen von den Verbrauchern selbst auf die richtige Uhrzeit gestellt werden.

(mbr)