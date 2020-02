Drama bei Rosenmontagsumzug: Mercedes-Fahrer fährt mit Vollgas in Zuschauermenge - auch Kleinkinder verletzt

Schreckensszenen in Nordhessen

+ © Elmar Schulten Trümmer der Faschingswagen liegen auf der Straße im nordhessischen Volkmarsen. © Elmar Schulten

In Volkmarsen in Nordhessen ist es am Nachmittag bei einem Rosenmontagsumzug zu einem verheerenden Zwischenfall gekommen. Ein Mercedes-Fahrer ist in die Zuschauermenge gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Alle Infos im News-Ticker