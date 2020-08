Vogelsberg: Bulle greift Landwirt an - Jäger greift zur Waffe

Ein ausgewachsener Stier hat in Gemünden (Felda) im Vogelsbergkreis einen 48-jährigen Landwirt angegriffen und schwer verletzt. Ehe der Mann ins Krankenhaus geflogen werden konnte, mussten Polizisten und ein Jäger zur Waffe greifen.

Gemünden (Felda) - Der Stier-Angriff ereignete sich nach Angaben der Polizei auf einem Feld bei Ehringshausen, einem Ortsteil der Gemeinde Gemünden (Felda) im Vogelsbergkreis. Der 48-jährige Landwirt aus Fulda, der bei Ehringshausen eine Rinderherde hält, wurde von dem Stier auf einer Wiese umgestoßen und mehrfach überrannt.*

Polizei und ein Jäger mussten zur Waffe greifen. Erst nachdem der Stier erschossen worden war, konnte der 48-Jährige medizinisch versorgt werden, heißt es seitens der Polizei in Fulda. Er wurde aufgrund einer schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in der Nähe geflogen.