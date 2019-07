Frau (34) getötet: Bahnsteig-Schubser wird Mordlust und Heimtücke vorgeworfen

Tatverdächtiger schweigt

Blumen und Kerzen stehen an den Gleisen am Bahnhof in Voerde (NRW). Eine 34-Jährige wurde von einem Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen und getötet.

Auf einem Bahnhof in Voerde in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Nun sitzt der Beschuldigte in U-Haft.