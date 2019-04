Drängler auf Autobahn - Fahranfänger verliert Kontrolle und baut schweren Unfall

Auf einer Autobahn drängelt ein Autofahrer so lange, bis ein Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen verliert und einen schweren Unfall baut.

Viernheim - Ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Bensheim ist am Mittwoch (10.04.) gegen 15 Uhr auf der A 67 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch von einem nachfolgenden Fahrer bedrängt worden. Er gab immer wieder Lichthupe und nötigte den Fahranfänger, die Spur zu räumen, berichtet op-online.de*.

Der junge Fahrer wollte daraufhin ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte in der Folge in die Leitplanke, verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwerer Unfall auf der A66: Fahranfänger schwer verletzt

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Der "Drängler" setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Vorgang, konnte aber keine Hinweise auf das flüchtige Auto liefern.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden. (chw)

