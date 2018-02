Vierjähriger macht Spritztour mit Auto zum Spielplatz

Im Schlafanzug wollte ein Vierjähriger mit seiner Schwester am Montagmorgen mit dem Familienauto heimlich zum Spielplatz fahren. Der Plan ging allerdings gehörig schief.

Klötze - Angestiftet von seiner Schwester hat sich ein Vierjähriger in Sachsen-Anhalt barfuß und im Schlafanzug hinter das Lenkrad des Familienautos gesetzt, um zum Spielplatz zu fahren.

Die Kinder hatten am frostigen Montagmorgen in einem Ortsteil von Klötze im Altmarkkreis Salzwedel eine kurze Unaufmerksamkeit ihrer Mutter genutzt und den Autoschlüssel geschnappt. Zunächst bewegten sich nach Angaben der Polizei nur die Scheibenwischer, rasch aber das ganze Auto. Es fuhr mit dem Vierjährigen am Steuer über einen Rasen, vorbei an einem Baum und landete auf der Straße an einem geparkten Lastwagen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei 7000 Euro. Wie alt die Schwester ist, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

In Bad Reichenhall hat ein Zwölfjähriger den Autoschlüssel seines Vaters geklaut und gemeinsam mit zwei Freunden rund acht Kilometer zurück gelegt, wie tz.de* berichtete. Mit Sturmhauben, geklauten Nummernschildern und Muttis Auto waren drei Jugendliche bei Aachen unterwegs und haben sich einen Riesen-Ärger mit der Polizei eingehandelt.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa