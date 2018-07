24-Jähriger fährt auf mittlerer Spur - Polizisten können nicht glauben, wie langsam er ist

Normalerweise sind Autofahrer eher zu schnell unterwegs. Bei Kassel wurde die Polizei nun auf einen Mann aufmerksam, der in Schrittgeschwindigkeit auf der mittleren Spur fuhr.

Mit vier Stundenkilometern auf der mittleren Fahrspur: Ein Autofahrer hat am Sonntag mit seiner ungewöhnlichen Fahrweise die Autobahnpolizei auf der A7 bei Kassel überrascht. Der 24-Jährige aus dem Landkreis Heilbronn war mit seinem Wagen gegen 14 Uhr lediglich in Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Erlaubt sind hier Tempo 120. Andere Verkehrsteilnehmer konnten nur mit halsbrecherischen Fahrmanövern überholen, wie hna.de* berichtet.

Wenig später erwischten die Polizisten einen 49-Jährigen aus Wiesbaden, der in Richtung Süden mit 210 Sachen unterwegs war - also fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Während der Raser mit 440 Euro Bußgeld, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen muss, kommt der Schleicher, der im Schritttempo unterwegs war glimpflich davon: Ihm drohen 80 Euro Bußgeld.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.