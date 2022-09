Video zeigt grausame Vorfälle von Tierquälerei in Viehhandlung in Baden-Württemberg

Der Landkreis Schwäbisch Hall ist unter anderem als eine Schweinemast und Zucht-Region bekannt. Hier ist auch die Viehhandlung Berger aus Ilshofen ansässig. Jetzt beweist SOKO Tierschutz e.V. anhand von versteckten Kamera-Aufnahmen aus vier Monaten das skrupellose Geschäftsmodell.

Vier Monate lang hat SOKO Tierschutz e.V. bei der Viehhandlung Berger aus Ilshofen (Kreis Schwäbisch-Hall) Aufnahmen mit versteckter Kamera gefilmt. Die Videos zeigen grausame Zustände: Schweine kriechen auf dem Boden, die Bauern treiben sie mit Elektroschockern voran. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die Viehhandlung beauftragt.

Im Februar informierte SOKO Tierschutz e.V. erstmals das zuständige Veterinäramt über die Zustände in der Viehhandlung Berger. Anfang August beauftragte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen. Die Vorwürfe: Es wurden regelmäßig mit Anwendung von Gewalt schwer kranke oder gelähmte Schweine von Bauern abgeholt, welche die Tiere dann zum Schlachthof brachten. Betroffen seien davon hauptsächlich Mutterschweine gewesen. Diese Vorgänge sind nicht nur grausam, sondern in der Form verboten.

Besonders beim Transport müssen die Schweine Qualen erleiden. Hier wird ein Tier mit dem Elektroschocker gequält. © SOKO Tierschutz e.V.

Schwer kranke Tiere von Bauern aus Schwäbisch Hall abgeholt und zu Schlachthöfen gebracht

Regelmäßig wurden von der Ilshofener Viehhandlung schwer kranke, gelähmte oder schwerverletzte Tiere von Bauern aus der Region Schwäbisch Hall abgeholt und zu Schlachthöfen in Süddeutschland gebracht. „Dieses Schicksal traf vor allem Mutterschweine, die in der Schweinezucht ohnehin schon das schlimmste Leben haben und nach wenigen Jahren krank und unrentabel sind“, erklärt SOKO Tierschutz-Sprecher Mülln.

Am Ohr wird das Schwein in Richtung Transporter gezogen. Gleichzeitig ist es an ein Seil gebunden. © SOKO Tierschutz e.V.

Schweine wurden in der Viehhandlung mit Elektroschockern misshandelt

Dabei wurde extreme Gewalt angewendet. Tiere mit gelähmten Hinterläufen wurden herumgeschleift und mit Elektroschockern misshandelt. Manchem Tier hing während dem Transport der Darm aus dem Körper. Im Stall der Viehhandlung wurden die Tiere eng an eng regelrecht „gelagert“ und der beißende Gestank war für die Tierschutz-Ermittler kaum zu ertragen.

Solche kranken Tiere dürfen aber nicht transportiert oder geschlachtet werden. Werden solche Tiere zu Fleisch, spricht man von illegalen „Krankschlachtungen“.

Was sind „Krankschlachtungen“ Erkrankte Tiere dürfen nur in speziellen Isolierschlachtbetrieben geschlachtet werden. Sowohl wegen der möglichen Übertragung von Krankheiten als auch wegen möglicher Arzneimittelrückstände unterliegt das Fleisch vorgeschriebenen Kontrollen und strengen Vorschriften für den Verkauf. Aufgrund der damit verbundenen Kosten wird sie kaum noch ausgeführt. Die Möglichkeit zur „Krankschlachtung“ bestand in Deutschland bis 30. Juni 2005 und ist seither illegal.

Unter den sechs Abnehmern der Berger-Schweine sind auch die zwei größten Schweineschlachter des Bundeslandes. „Wir werden die Firmen an ihre Verantwortung erinnern und sie auffordern, die Zusammenarbeit mit kriminellen Viehhändlern umgehend zu beenden“, so Friedrich Mülln.

Skandal-Stall der Viehhandlung befindet sich zwei Minuten vom zuständigen Veterinäramt entfernt

Auch die restlichen Tiere in der Viehhandlung trafen ähnliche Schicksale. Wahllose Stromschläge, auch ins Gesicht, selbst bei kleinen Ferkeln. Eine Szene zeigt, wie ein Ferkel aus dem Stall des Bauern am Ohr in den Transporter geschleift wird. Zudem gibt es zwei erschreckend dilettantische Tötungen durch den Chef der Firma, bei denen die Tiere einen langwierigen Todeskampf durchleiden.

Besonders prekär: Der Skandal-Stall der Viehhandlung befindet sich gerade einmal zwei Minuten vom zuständigen Veterinäramt entfernt. Der Betrieb durfte weiter machen, obwohl er bei den Behörden seit Jahren einschlägig bekannt war.

Doch: Der Fall Berger ist leider kein Einzelfall: Auch in Rottweil musste 2020 ein Schweinemastbetrieb schließen, weil dort unwürdige und widerliche Zustände herrschten.

Ein Schweinebauer hält das Tier am Schwanz, der andere steht mit Elektroschocker bereit. © SOKO Tierschutz e.V.

Gegen die Viehhandlung in Ilshofen wird nun ermittelt

SOKO Tierschutz informierte das zuständige Veterinäramt schon im Februar über die Zustände. Zwei weitere Warnungen im Juli blieben ebenfalls unbeantwortet. Von der Strafanzeige am 8. Juli vergingen vier Wochen, bis die Staatsanwaltschaft Ermittlungen beauftragte.

„Das zeigt, dass Tierschutz unter Ministerpräsident Kretschmann und seinem Minister Hauk absolut keine Priorität hat, obwohl das schon der vierte Skandal in Folge ist. Darum fordern wir, dass Landwirtschaftsminister Hauk von seiner Verantwortung für Mensch und Tier entbunden wird. Hier muss ein Neuanfang her!“, fordert Mülln.