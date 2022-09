Vermisste Ayleen (14) tot in See entdeckt: Tatverdächtiger gesteht – Neue Details bekannt

Von: Jennifer Lanzinger

Die Leiche der 14-jährigen Ayleen wurde an einem kleinen See in einem Naturschutzgebiet der Wetterau nördlich von Frankfurt am Main gefunden. © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Fall der vermissten Ayleen hat im Sommer weit über die Grenzen der kleinen Gemeinde Gottenheim für Bestürzung gesorgt. Nun hat der Tatverdächtige die Tötung gestanden.

Gottenheim - Im Fall der in einem See in Hessen tot gefundenen Ayleen hat der Tatverdächtige die Tötung der 14-Jährigen gestanden. Dies sei in einer mehrstündigen Vernehmung am vergangenen Freitag geschehen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Gießen mit. Außerdem führte der aus Hessen stammende Beschuldigte die Ermittler zu dem an einem Feldweg im Landkreis Gießen gelegenen Tatort und zu abgelegten Kleidungsstücken des Opfers.

