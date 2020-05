Vermisst: Mysteriöse Frau verschwindet aus Klinik in Wiesbaden

Vermisst! Diese Frau ist aus einer Klinik in Wiesbaden verschwunden. Die Suche verlief bislang erfolglos.

Die Polizei Wiesbaden bittet um Mithilfe: Seit Tagen wird eine Frau vermisst. Sie schwebt möglicherweise in Gefahr.

Seit April gilt eine Frau aus Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) als vermisst

Bevor sie verschwand, war sie Patientin in einer Klinik in Wiesbaden (Hessen)

Die Kripo Wiesbaden bittet die Öffentlichkeit jetzt um Hilfe bei der Suche



Wiesbaden – Wo ist Frau Emontz? Diese Frage beschäftigt nun seit Tagen die Kriminalpolizei in Wiesbaden. Seit Samstag, 25.04.2020, wird die 48 Jahre alte Frau, deren Vornamen die Ermittler bei der öffentlichen Fahndung nicht nennen, vermisst.

Zuletzt gesehen worden war Frau Emontz in einer Klinik in Wiesbaden, in der sie als Patientin zur Behandlung untergebracht war. Dann verschwand sie. Nicht ganz spurlos zwar, dennoch verlief die Suche bislang erfolglos.

Vermisst: Frau verschwunden – Suche rund um Wiesbaden

Noch am Tag ihres Verschwindens wurden am Ufer des Rheins bei Rüdesheim zwei Taschen gefunden, die laut Polizei offensichtlich Emontz gehören. Rüdesheim liegt gut 30 Kilometer westlich von Wie sbaden, dem letzten bekannten Aufenthaltsort der Vermissten.

Eigentlich wohnt die Gesuchte in Mühlheim an der Ruhr, das zwischen Duisburg und Essen liegt. Die Polizei Wiesbaden fahndet nun rund um die hessische Landeshauptstadt nach Emontz und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe.

48-Jährige wird vermisst – Kripo Wiesbaden gibt Beschreibung heraus

Die Kriminalpolizei Wiesbaden beschreibt die Vermisste wie folgt:

Frau Emontz ist 48 Jahre alt.

Sie ist von schlanker Statur.

Die Verschwundene hat kurze, hellblonde Haare.

Zur Bekleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens könne man keine gesicherten Angaben machen, teilten die Ermittler weiter mit. Zuletzt habe die Frau jedoch ein dunkelblaues T-Shirt und eine dunkelblaue Sweathose getragen.

An zwei Merkmalen könnten aufmerksame Passanten in Wiesbaden und der Region Emontz erkennen:

Die Vermisste ist vermutlich barfuß unterwegs.

ist vermutlich barfuß unterwegs. Sie trägt möglicherweise eine dünne, graue Decke der Lufthansa bei sich.

Suche bei Wiesbaden dringend: Vermisste möglicherweise in Gefahr

Die Kriminalpolizei Wiesbaden kann nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass aufgrund ihrer „persönlichen Umstände“ eine Gefahr für die Vermisste bestehe.

Wer hat Emontz oder eine Frau, auf die Ihre Beschreibung passt, in Wiesbaden, Rüdesheim oder in der Nähe gesehen? Wer kann sonstige Angaben zu ihrem Verschwinden machen? Unter der Rufnummer (0611) 345 3333 nehmen die Ermittler Hinweise entgegen. Auch auf jeder anderen Polizeidienststelle werden Hinweise aufgenommen.

