Kazim T. wochenlang war wochenlang vermisst – jetzt ist es ein Mordfall

Kazim T. (56) aus Moers in NRW wurde wochenlang vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass er ermordet wurde. Unter anderem sein Sohn wurde festgenommen.

Moers – Mordfall in NRW: Seit dem 12. September gilt Kazim T. aus Moers (Kreis Wesel) als vermisst. Inzwischen sind die Ermittler sicher: Der 56-jährige Schneider wurde ermordet. Er war kurz nach der Rückkehr aus einem Türkei-Urlaub spurlos verschwunden. Die Polizei hatte bereits vermutet, dass Kazim T. Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Am Montag (21. November) wurden der Sohn (20) und ein Bekannter (48) von Kazim T. festgenommen. Gegen sie bestehe dringender Tatverdacht. „Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Beschuldigten gemeinschaftlich den am 12. September 2022 aus der Türkei zurückgekehrten Kazim T. in seiner Wohnung ermordet haben“, teilen die Polizei Duisburg und die Staatsanwaltschaft Kleve am Mittwoch mit. Der Leichnam von Kazim T. wurde bislang nicht gefunden. Medienberichten zufolge könnte er zerstückelt worden sein.

+ Nach dem mutmaßlichen Mord an Kazim T. hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen (Symbolbild). © Tim Oelbermann/Imago

Mord an Kazim T. aus Moers: Sohn und Bekannter sollen Schneider getötet haben

Die Ermittler hatten nach dem Verschwinden von Kazim T. Blutspuren in dessen Wohnung entdeckt. Zuvor wurde die Wohnung des Mannes am 7. Oktober, also rund vier Wochen nach seinem Verschwinden, vorsätzlich in Brand gesetzt. Hinweise von Zeugen brachten die Polizei danach auf die Spur eines grauen Audi Q4. Die Ermittler vermuten, dass die Leiche von Kazim T. in dem Auto transportiert wurde. Mit Fahndungsplakaten wurde nach dem Fahrzeug gesucht. Das führte offenbar zur entscheidenden Spur.

„Am Montag, dem 21. November 2022, wurden zunächst in Moers und Neukirchen-Vluyn vier Wohnanschriften und ein Ladenlokal durchsucht sowie drei Fahrzeuge, darunter ein grauer Audi Q4“, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Datenträger und Mobiltelefone sichergestellt. „In den Abendstunden des gleichen Tages nahmen Ermittler der Duisburger Mordkommission schließlich den 20-jährigen Sohn des Ermordeten an seiner Wohnanschrift in Moers sowie einen 48-jährigen Bekannten aus Neukirchen-Vluyn aufgrund dringenden Tatverdachts fest.“

Mord ohne Leiche in Moers: Haftbefehl gegen Sohn und Bekannten

Die Polizei begründet den Tatverdacht mit mehreren Zeugenaussagen, der Auswertung von Spuren in der Wohnung des Opfers sowie „weiteren umfangreichen Ermittlungen“. Der Leichnam von Kazim T. wurde bislang nicht gefunden.

Die beiden Beschuldigten wurden am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen die Männer. Unklar ist laut Polizei aktuell noch, ob weitere Personen in die Tat verwickelt waren oder bei der Beseitigung der Leiche geholfen haben könnten. Das sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (bs/ots)

