Mann aus Weilmünster vermisst  – Polizei befürchtet Notlage

Der vermisste Mann aus Weilmünster im Kreis Limburg-Weilburg könnte in hilfloser Lage sein.

Ein 39-jähriger Mann aus Weilmünster im Kreis Limburg wird vermisst. Die Polizei ist in Sorge

Mann aus Weilmünster im Kreis Limburg-Weilburg wird vermisst

Mirko Meditz ist eventuell auf einen Arzt angewiesen

Die Polizei bittet um Hilfe bei Suche nach Vermissten

Weilmünster - Die Polizei sucht einen Mann aus Weilmünster im Kreis Limburg-Weilburg. Der vermisste Mirko Meditz braucht womöglich ärztliche Hilfe.

Der 39-jährige Mann wird seit Donnerstag, 21.05.2020, vermisst. Vier Tage zuvor telefonierte er zuletzt mit seiner Mutter. Da diese seither nichts mehr von dem Mann aus Weilmünster im Kreis Limburg-Weilburg gehört hat, hat sie ihn als vermisst gemeldet.

Kreis Limburg-Weilburg: Vermisster war im Auto unterwegs

Der vermisste Mann aus Weilmünster im Kreis Limburg-Weilburg wird wie folgt beschrieben:

Mirko Meditz ist 1,84 Meter groß

Er hat eine kräftige, eher dickliche Figur

Der Vermisste hat eine Halbglatze

Der vermisste Mann könnte in einem grauen Auto vom Typ Daimler Chrysler CDI 200 unterwegs sein. Das Kennzeichen des Autos des Manns aus Weilmünster lautet LDK-XS 137. Welche Kleidung der Vermisste zuletzt trug, ist nicht bekannt.

Weilmünster bei Limburg: Vermisster hilflos?

Aufgrund des gesundheitlichen Zustands des Vermissten schließt die Polizei nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Mann.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mirko Meditz geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Nummer (06431) 9140-0 in Kontakt zu setzen. Hinweise nimmt auch jede Polizeidienststelle entgegen.

Rund 200 bis 300 Vermisste pro Tag in Deutschland

Als vermisst gelten in Deutschland Erwachsene, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, nicht auffindbar sind und für sie eventuell eine Gefahr besteht. Vermisste Personen werden im Computer „Informationssystem der Polizei“ (INPOL) eingetragen. Wenn sicher ist, dass die Person in Gefahr ist oder sich nicht selbst helfen kann, werden Suchmaßnahmen, beispielsweise mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet. Dabei arbeiten oft auch Dienste wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk mit.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.

Ein anderer Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg wird ebenfalls vermisst. Seine Spur verliert sich am Bahnhof. Ein weiterer vermisster Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg kam nach zehn Tagen wieder zurück.