Vermisst! 20 Kühe spurlos verschwunden - Polizei wendet sich an die Bevölkerung

Ungewöhnlicher Vorfall in Mittelhessen: Die Polizei sucht nach einer kompletten Kuhherde. 20 Tiere werden seit Wochen vermisst.

Wetzlar - Ungewöhnliche Vermisstenmeldung der Polizei Mittelhessen: Seit Mitte Juli werden im Lahn-Dill-Kreis acht Kühe und zwölf Kälber vermisst. Die Herde stand auf einer Weide zwischen Arborn und Nenderoth.

Was steckt dahinter? Der Landwirt, dem die Tiere gehören, schließt aus, dass sie gestohlen und abtransportiert wurden. Stattdessen geht er davon aus, dass die Kühe ausgerissen sind. Die Polizei Mittelhessen bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die acht Kühe und zwölf Kälber seien beigefarben und gekennzeichnet mit Ohrmarken.

Kühe verschwunden: Polizei sucht auf Hinweise

Insbesondere auf Spaziergänger, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Tiere machen können, hofft die Polizei. Sie werden gebeten, sich bitte unter Tel.: 02772/47050 zu melden.

Erst vor wenigen Wochen waren in Nordhessen sieben Kühe verschwunden. Die Besitzer hatten eigenmächtig einen Suchaufruf gestartet. Mit Erfolg: Inzwischen sind alle Tiere wieder aufgetaucht. Offenbar hatten sie sich über Tage in einem Wald in der Umgebung aufgehalten, bevor sie unweit der Herde eines Landwirts aus der Umgebung aufgetaucht waren.

