Vermisst! Frau spurlos verschwunden – was passierte am Hafen?

Hinweise gesucht

+ © dpa/Polizei/Montage: Hessenmedien Vermisst. Jutta Sajelian aus Eltville ist in Wiesbaden verschwunden. © dpa/Polizei/Montage: Hessenmedien

Vermisst! Eine Frau ist in Wiesbaden spurlos verschwunden. Zuletzt wurde sie am Schiersteiner Hafen gesehen. Was geschah dort?