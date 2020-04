Student aus Deutschland macht Praktikum in den USA: Plötzlich verschwindet er spurlos

Ein junger Mann aus Deutschland macht ein Praktikum in Los Angeles. Plötzlich ist er spurlos verschwunden.

Junger Mann aus Deutschland vermisst

Familie veröffentlicht verzweifelten Appell auf Facebook

Die Polizei steht vor einem Rätsel

Coburg - Ein Masterstudent aus Deutschland macht ein Praktikum in Los Angeles, USA. Alles läuft nach Plan, dann, von einem Tag auf den anderen, verschwindet er plötzlich spurlos. Freunde und Familie sind verzweifelt.

Mann aus Deutschland vermisst: In Los Angeles spurlos verschwunden

Louis Götz aus Coburg wird vermisst. Für ein Praktikum war der Masterstudent für ein paar Monate nach Los Angeles gezogen. Zuletzt wurde er in Los Feliz, East Hollywood, gesehen. Dann verliert sich seine Spur. Seine Familie in Deutschland ist verzweifelt und wendet sich über Facebook an die Öffentlichkeit. Sie haben auch einen Verdacht, was hinter seinem Verschwinden stecken könnte.

Vermisst in den USA: Was ist mit dem Student aus Coburg geschehen?

Der Vermisste Louis Götz könnte psychische Probleme haben und könnte deshalb nicht in der Lage sein, sich zu orientieren. So steht es in einer Vermisstenanzeige, die Freunde und Verwandte über Facebook teilen. Er sei nicht aggressiv aber vermutlich verwirrt.

Aufgrund seiner mutmaßlich psychischen Erkrankung fürchten Familie und Freunde des vermissten Louis Götz, dass er irgendwo in den USA auf der Straße leben könnte. Sie machen sich deshalb sehr große Sorgen.

Vermisst: Personenbeschreibung von vermissten Studenten

Der Vermisste Louis Götz wird wie folgt beschrieben:

Graue Augen

Braune, kurze Haare

1,84 Meter groß

Vielleicht trägt er aktuell einen Bart

So viele Menschen sind beim Bundeskriminalamt (BKA) als vermisst gemeldet Familie und Freunde bitten jeden, der etwas über den Verbleib des Vermissten sagen kann, sich bei der Familie zu melden.

In Deutschland werden laut Bundeskriminalamt aktuell 11.500 Deutsche vermisst. 2300 der vermissten Menschen sind im Ausland spurlos verschwunden. 80 Prozent der vermissten Menschen werden nach einem Monat gefunden, nur etwa drei Prozent sind auch nach über einem Jahr verschwunden. Die meisten Menschen, die in Deutschland vermisst werden, sind Männer. Seit Februar 2018 können Angehörige Menschen als vermisst melden, wenn diese länger als vier Stunden verschwunden sind. Davor musste man 24 Stunden warten, bevor man einen Verwandten als vermisst melden konnte.

