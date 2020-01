Vermisster Mann tot in der Nähe des Waldfriedhofes gefunden

Vermisst! Ein Mann verschwindet in Darmstadt spurlos. Jetzt wurde er tot in der Nähe des Waldfriedhofes gefunden.

Vermisst! Ein Mann verschwindet in Darmstadt spurlos. Jetzt wurde er tot in der Nähe des Waldfriedhofes gefunden.

Mann in Darmstadt spurlos verschwunden

Umfangreiche Suchen blieben ohne Erfolg

Polizei mach traurige Entdeckung

Update vom Dienstag, 14.01.2020, 16.25 Uhr: Bei der Suche des vermissten Mannes aus Darmstadt hat die Polizei eine traurige Entdeckung gemacht. In der Nähe des Waldfriedhofes wurde am Montagnachmittag (13.01) ein Mann tot aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um den seit Freitag, den 13.12.2019, vermissten 55-jährigen Mann aus Eberstadt handelt. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand auszuschließen.

Update vom Mittwoch, 18.12.2019, 11.01 Uhr: Von vermissten Mann aus Darmstadt fehlt weiterhin jede Spur. Die verzweifelte Suche der Polizei bliebt weiterhin ohne Ergebnis. Der 55-Jährige sollte eigentlich im Klinikum in Darmstadt behandelt werden, doch dazu kam es nie. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Entgegen den Angaben in der Erstmeldung ist der Mann mit einer schwarzen dünnen Hose, schwarzen Sneakers und einem schwarz-rot-gelb-gestreiften Pullover bekleidet, berichtigt die Polizei jetzt.

Vermisst: Polizei sucht verzweifelt nach Mann aus Darmstadt

Erstmeldung vom Samstag, 14.12.2019, 15.05 Uhr: Darmstadt – Zu einem mysteriösen Verschwinden ist es in Darmstadt gekommen. Eigentlich sollte ein Mann in einem Krankenhaus dort behandelt werden, doch von ihm fehlt jede Spur. Er wird vermisst. Es kam nicht einmal zur Behandlung.

Vermisst: Mann in Darmstadt spurlos verschwunden

Was ist geschehen? In Darmstadt wird seit Freitag (13.12.2019) gegen 19.15 Uhr ein 55-Jähriger vermisst. Eine Spur verliert sich am Klinikum in Darmstadt. Dort sollte der Mann behandelt werden, doch es kam nie dazu, teilte die Polizei Südhessen mit.

Noch bevor der Behandlung im Klinikum in Darmstadt verließ er das Krankenhaus. Seitdem wird er vermisst. Herr Lin ist orientierungslos und seither unbekannten Aufenthaltes.

Vermisst in Darmstadt: Mann verschwindet spurlos aus Krankenhaus – Polizei sucht Zeugen

Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Der Mann ist zirka 165 Zentimeter groß, schlank, hat asiatisches Aussehen und trägt kurze, schwarze Haare. Bekleidet ist er mit einer rot-gelb gestreiften Jacke mit Fransen und einer beigen Hose.

Herr Lin wohnt in einem Pflegeheim in Darmstadt-Eberstadt. Die Polizei in Darmstadt bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-3610. chw

Vermisst in Hanau: Ein Mann verlässt am ersten Weihnachtsfeiertag die Wohnung. Seitdem ist er spurlos verschwunden.

Eine vermisste Frau in Darmstadt ist wieder aufgetaucht. Nach Tagen hatte die Suchaktion der Polizei endlich Erfolg, berichtet op-online.de.*

Im Umkreis von Hanau wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise - denn die Vermisste braucht Hilfe.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.