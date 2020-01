Verletzter Hirsch irrt durch die Straßen - Anwohner müssen Todeskampf miterleben

Ein Hirsch ist schwer verletzt durch die Straßen unweit eines Wohngebiets geirrt. Anwohner hörten seine qualvollen Schreie.

Plettenberg - Der Hirsch verfing sich in einem Kunststoffgeflecht (Litze), das an manchen Zäunen befestigt ist, und strangulierte sich damit, wie come-on.de* berichtet. Der tragische Vorfall passierte nicht mitten im Wald, sondern nur einen Steinwurf von einem Wohngebiet in der NRW-Stadt Plettenberg (Märkischer Kreis) entfernt.

Dort irrte der Hirsch zunächst durch die Straßen, ehe Anwohner seinen Todeskampf in der Nähe akustisch vernahmen und Alarm schlugen.

