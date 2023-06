Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In welchen Städten am 11. Juni die Geschäfte öffnen

Von: Hannah Decke

Teilen

Am zweite Wochenende im Juni finden in NRW viele verkaufsoffenen Sonntage statt. Wo am 11. Juni die Geschäfte öffnen, zeigt unsere Übersicht.

Hamm - Der Sommer ist da, auch in Nordrhein-Westfalen. Am zweiten Wochenende im Juni könnte mancherorts die 30-Grad-Marke geknackt werden. Wer neben Freibad und Grillen noch keine weiteren Pläne hat, kann am Sonntag, 11. Juni, in vielen Städten Bummeln und ein Eis genießen. Es gibt eine Menge verkaufsoffene Sonntage in NRW.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Hauptstadt Düsseldorf Einwohner 17,9 Millionen

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In welchen Städten am 11. Juni die Geschäfte öffnen

Nachdem vergangenes Jahr pausiert werden musste, startet Elsen, Stadtteil von Paderborn, dieses Jahr wieder sein beliebtes Dorffest und erwartet hierbei viele Partygäste. Auf der Festmeile können Besucher am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zusätzlich in den Geschäften einkaufen. Der 11. Juni ist der dritte von sechs verkaufsoffenen Sonntagen 2023 in Paderborn.

Festival-Premiere in Soest: Vom 9. bis 11. Juni findet der „Altstadtzauber“ statt, Soests erstes Straßenkunst-Festival. Der Altstadtzauber bietet Comedy und Akrobatik, Theater, Tanz und Feuershow, buchstäblich aus aller Welt. Ihre Bühnen sind die Soester Plätze, genauer: der Markt, der Vreithof, Petrikirchhof Nord, Theodor-Heuss-Park, Domplatz, Teichsmühle, Schweinemarkt und die Waisenhausstraße. Am Sonntag, 11. Juni, treten parallel zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr regionale Gruppen und Künstler auf.

Kibbeling, Frikandeln und Blumen bietet der Holland-Markt in Ennigerloh seinen Besuchern. Wer auf holländische Leckereien und Ware steht, muss nicht unbedingt bis in die benachbarten Niederlande fahren. Beim Holland-Markt am 11. Juni in Ennigerloh laden 35 Stände zum Flanieren zwischen Marktplatz und Einkaufstraßen ein. Es wird Kibbeling, Frikandellen, Poffertjes und Käse geben. Wer es süß mag, wird auch fündig. Die Geschäfte der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Ladentüren.

Hier findet am 11. Juni in NRW ein verkaufsoffener Sonntag statt*

Enningerloh (Holland-Markt)

Essen, Werden (Wein und Kunst)

Heiligenhaus, Innenstadt (Große Vereinsmeile)

Köln, Südstadt (Südstadtfest)



Paderborn, Elsen (Dorffest)

Paderborn, Elsen (Dorffest) Remscheid, Innenstadt (Sommerfest am Alter Markt)

Soest (Soester Altstadtzauber)

Sonsbeck (Handwerker- & Brunnenmarkt)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.