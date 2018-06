Junge Frau in 2000-Seelen-Gemeinde vergewaltigt - Polizei will Erklärung abgeben

Im nordhessischen Ottrau ist am Donnerstag eine junge Frau vergewaltigt worden. Die Polizei gibt bald eine Erklärung ab.

Eine junge Frau ist am Donnerstagnachmittag im nordhessischen Ottrau im Schwalm-Eder-Kreis vergewaltigt worden. Die Tat soll sich in einem Haus in der 2200-Einwohner-Gemeinde im Schwalm-Eder-Kreis ereignet haben, wie hna.de* berichtet.

Nähere Informationen wollen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft am Mittag bekanntgeben.

