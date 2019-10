Wie Gangster Rapper: Mit Sturmhauben und Schlagstock im Park - junge Männer lösen Polizeieinsatz aus

Eine Gruppe junger Männer und Jugendlicher posierte für Fotos in einem Park im nordhessischen Vellmar als Gangster Rapper mit Sturmhaube und Schreckschusspistole. Jetzt ermittelt die Polizei.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Ein echter „Gangster-Rapper“ braucht eine Pistole, Sturmhaube und einen Teleskopschlagstock – das dachten sich offenbar fünf junge Männer und zwei Jugendliche im Alter von 15 bis 22 Jahren.

Jetzt wird nach Angaben der Polizei gegen sie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Was war passiert? Gegen 22.45 Uhr am Montagabend hörten Anwohner aus dem Ahnepark in Vellmar schussähnliche Geräusche.

Schüsse aus Schreckschusswaffe abgefeuert

Die alarmierte Polizei traf im Park die Gruppe. Bei deren Kontrolle fanden die Polizisten bei einem 21-Jährigen aus Vellmar eine Schreckschusswaffe, aus der er offenbar mehrere Schüsse abgefeuert hatte. Außerdem konnte er keinen kleinen Waffenschein vorweisen, was für das Führen der Waffe erforderlich gewesen wäre.

Gangster-Rapper-Bilder für Social Media

Die jungen Männer gaben nach Polizeiangaben schließlich freimütig an, dass sie zusammengekommen seien, um als „Gangster-Rapper“ zu posieren und die Bilder davon auf einem Social-Media- Account einzustellen. Dafür vermummten sie sich mit den Sturmhauben und posierten mit der Pistole und dem Teleskopschlagstock.

21-Jähriger muss sich wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten

Die Schreckschusswaffe des 21-Jährigen samt der Munition stellten die Beamten sicher. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten, ebenso wie ein 22-Jähriger aus Kassel wegen des Führens des Teleskopschlagstocks.

Ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige aus Fuldabrück mussten die Polizisten auf das Revier begleiten, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden.