Schwanger nach nur einer Nacht - Kontaktabbruch! Doch es folgt eine unglaubliche Liebesgeschichte

Beide sind in einer Beziehungen mit einem anderen Partner - trotzdem verbringen sie eine gemeinsame Nacht. Obwohl ein Kind entsteht, bricht der Kontakt für zwei Jahre ab. Wie die Geschichte dann verläuft, ist filmreif...

Brackenheim - Solche Geschichten kann sich kaum ein Drehbuchautor ausdenken. Daniela Richter lernt im April 2001 einen Mann in Heilbronn kennen und verfällt ihm Hals über Kopf. Obwohl sie damals in einer Beziehung ist, verbringt sie eine gemeinsame Nacht mit Helge. Sie wird sofort schwanger.

Liebesgeschichte zum Valentinstag: Der Anfang war eher unromantisch

Danielas Beziehung geht in die Brüche. Der Kontakt zum Vater ihres Kindes bricht nach der einen Nacht ab. "Ich wusste, dass ich das selbst zu verantworten habe und wollte ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Außerdem war es damals noch gar nicht so einfach, jemanden wiederzufinden und Kontakt herzustellen. Also habe ich mich damit abgefunden, meine Tochter alleine großzuziehen."

Am Valentinstag glauben wir an Schicksal

Doch das Schicksal hat andere Pläne. Durch einen Zufall begegnet Daniela dem Vater ihrer Tochter zwei Jahre später in der Heilbronner Innenstadt. "Ich war hin und weg", verrät sie. "Er war mir ja nie aus dem Kopf gegangen." Die beiden treffen sich häufiger, verlieben sich ineinander. Danielas Tochter hat Helge zwar kennengelernt, aber er hat keine Ahnung, dass es auch seine ist.

Daniela Richter erklärt: "Ich wollte nicht, dass er denkt, ich hätte nur wieder Kontakt zu ihm wegen der Kleinen. Das war auch nicht so." Vater und Tochter verstehen sich blendend, also fasst sich Daniela nach sechs Wochen ein Herz und lüftet ihr Geheimnis. Natürlich hat sie Angst vor der Reaktion.

Zum Valentinstag verraten wir euch das unglaubliche Happy-End

"Er hat sofort angefangen zu weinen und die Kleine an sich gedrückt", sagt Daniela. "Böse war er mir nie."

Nur drei Monate später ist Daniela mit dem zweiten Mädchen schwanger. Ging das nicht zu schnell? Daniela ist heute 38 und sagt dazu: "Das hat genau so sein sollen. Heute sind wir 15 Jahre verheiratet und 16 Jahre zusammen. Wir haben vier bezaubernde Töchter und sind froh, dass uns das Schicksal damals nochmal eine Chance gegeben hat."

Von Anna Bremer