Hochsommer endet vorerst

In vielen Teilen von Deutschland schwitzen die Menschen. Doch bald ist Schluss mit der Hitze. Ein Temperatur-Sturz steht bevor – eingeläutet von möglichen Unwettern.

Hamm - Kurzzeitig war er wieder da, der Sommer 2023. Nach Dauerregen und herbstlichen Temperaturen Anfang August wird in Deutschland wieder geschwitzt. Doch mit dem Hitze-Comeback scheint es bald auch schon wieder vorbei zu sein – vorerst zumindest. Am Freitag, 25. August, droht eine Unwetter-Lage. Anschließend rauschen die Temperaturen in den Keller. Das Wetter der kommenden Tage im Überblick.

Am Dienstag kletterten die Temperaturen in Baden-Württemberg auf 36 Grad. Für den Südwesten des Bundeslandes galt am Mittwoch eine amtliche Warnung vor extremer Hitze, und auch im Rest von Deutschland ist der Sommer in den vergangenen Tagen zurückgekehrt. Doch zum Wochenende hin ist Schluss. Eine Unwetter-Lage droht.

Hitze-Knall in Deutschland: Unwetterlage und Temperatursturz drohen

Schon am Donnerstag (24. August) kann es zu ersten Hitze-Gewittern kommen, vor allem im Westen, Südwesten und der Osthälfte. Dabei bleibt es aber noch sehr warm. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte bundesweit bei 26 bis 32 Grad und im Süden nochmals bis 35 Grad.

Am Freitag kommt dann „der große Knall“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Die Unwetter-Gefahr steigt. Kräftige Schauer und Gewitter ziehen einmal von West nach Ost über Deutschland, Sturmböen und Hagel sind möglich. Dabei bleibt es schwülwarm und drückend. Laut DWD liegen die Temperaturen weiterhin bei bis zu 32 Grad.

Höchsttemperaturen am Wochenende in Deutschland*

Freitag, 25. August: 26 bis 32 Grad; im Norden und Westen teils etwas kühler, im Süden nochmals bis 35 Grad

26 bis 32 Grad; im Norden und Westen teils etwas kühler, im Süden nochmals bis 35 Grad Samstag, 26. August: 20 bis 25 Grad; im Süden und Südosten nochmals 24 bis 28 Grad

20 bis 25 Grad; im Süden und Südosten nochmals 24 bis 28 Grad Sonntag, 27. August: 19 bis 23 Grad

*aktuelle Werte vom Deutschen Wetterdienst

Temperatursturz nach Hitze-Comeback: „10 bis 15 Grad kälter“

Auch wenn der Temperatursturz am Samstag noch nicht ganz so doll zu spüren sein wird, können sich Hitze-Geplagte zumindest schon mal auf eine kühlere Nacht einstellen. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht von Freitag auf Samstag bei 16 bis 9 Grad.

Der Samstag geht dann wechselhaft weiter. Vor allem im Süden und Osten des Landes muss weiterhin mit kräftigen Gewittern und sogar Unwettern gerechnet werden. Dabei steigen die Temperaturen im Süden und Südosten noch einmal auf bis zu 28 Grad, im Rest des Landes sind 20 bis 25 Grad drin.

Der Sonntag wird dann deutlich kühler. Laut Dominik Jung wird es „10 bis 15 Grad kälter als in den vergangenen Tagen“. Es werden Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad erwartet. Und so soll es laut aktueller Prognosen (Stand 23. August) auch in der neuen Woche weitergehen. Es wird fast schon frühherbstlich. Aber ganz vom Sommer verabschieden sollte man sich noch nicht. Anfang September könnte es schon wieder wärmer werden.

