Ungewöhnliche Mittel bei Suche nach Bürgermeister-Kandidaten

Statt einen Bürgermeisterkandidaten aus den eigenen Reihen zu rekrutieren, startet ein Listenbündnis in der Gemeinde Flieden (Kreis Fulda) ein öffentliches Bewerbungsverfahren. © Volker Nies

Wer schon immer mal Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden wollte, für den oder die bietet sich nun in einer Gemeinde im Kreis Fulda eine ungewöhnliche Gelegenheit. Mehr dazu erfahren Sie hier:

Flieden - Es war ein für viele Menschen in Flieden im Kreis Fulda (Hessen) überraschender Schritt: Nach elf Jahren im Amt kündigte Bürgermeister Christian Henkel (CDU) vor wenigen Wochen an, bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nicht mehr anzutreten. Statt einen Bürgermeisterkandidaten aus den eigenen Reihen zu rekrutieren, startet das Fliedener Listenbündnis nun ein öffentliches Bewerbungsverfahren.

Nun sucht das Listenbündnis nach interessierten „Talenten“ aus der gesamten Region – und bittet darum, sich zu bewerben. Ein solches Verfahren für das höchste Amt im Rathaus dürfte ein in Osthessen bislang einmaliger Vorgang sein.