Rätsel um tödlichen Sturz aus Dachfenster - Polizei ermittelt

In Obersuhl (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ist ein Mann nach einem Sturz aus einem Dachfenster gestorben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.

Obsersuhl - In den frühen Morgenstunden ist am gestrigen Montag (04.05.2020) im Innenhof eines Wohn- und Geschäftshauses an der Eisenacher Straße in Obersuhl (Kreis Hersfeld-Rotenburg) die Leiche eines 32 Jahre alten Mannes entdeckt worden.

Kreis Hersfeld-Rotenburg: Tödlicher Sturz aus Dachfenster - Ursache ungeklärt

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld ist davon auszugehen, dass der Mann aus bislang unbekannter Ursache aus einem Dachgeschossfenster des Wohn- und Geschäftshauses gestürzt war. Dabei soll er sich die tödlichen Verletzungen zugezogen haben, teilt die Staatsanwaltschaft Fulda am Dienstag (05.05.2020) mit.

Kreis Hersfeld-Rotenburg: Tödlicher Sturz aus Dachfenster - Polizei ermittelt

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände aufgenommen. Hintergründe zum Sturzgeschehen sind bislang noch nicht bekannt,

Um ein Fremdverschulden auszuschließen, hat die Fuldaer Staatsanwaltschaft zudem die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Ähnlicher Vorfall: Sturz aus dem Fenster in Witzenhausen

Zuletzt ist ein Kind in Witzenhausen (Nordhessen) aus einem Fenster* gefallen. Dabei wurde es tödlich verletzt. Die genaue Ursache des Sturzes eines vierjährigen Jungens aus einem Hochhaus-Fenster in Witzenhausen (Nordhessen) ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem tragischen Unglück aus. Der Junge erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, nachdem sich der Rettungsdienst rund eine Stunde um ihn bemüht hatte.

Die Eltern und die drei Geschwister seien ebenfalls in der Wohnung gewesen, berichtet die Hessenschau. Nach dem Unfall wurde die Familie von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Ähnlicher Vorfall: Dachdecker stürzt im Schwalm-Eder-Kreis ab und stirbt

Zu einem tragischen Unglück ist es ebenso in Wabern (Schwalm-Eder-Kreis)* gekommen. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein 50-jähriger Mann bei einem Sturz vom Dach eines Wohnhauses ums Leben gekommen. Der 50-Jährige aus Finsterwalde, das im südlichen Brandenburg liegt, war mit Arbeiten auf dem Dach beschäftigt, als er – so die ersten Ermittlungen – vermutlich ins Rutschen kam und etwa acht Meter in die Tiefe stürzte.

