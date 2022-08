Unfall in Dortmund: Auto überschlägt sich an B1

Von: Florian Forth

An der B1 in Dortmund hat sich ein schwerer Unfall ereignet. © Markus Wüllner/news4 Video-Line

Bei einem Unfall an der B1 in Dortmund sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Hier mehr lesen:

Dortmund: Zwei kaputte Autos und fünf Verletzte sind die Bilanz eines schweren Unfalls an der B1 in Dortmund. Dort waren am Montagmittag (1. August) zwei Autos kollidiert, eins davon kippte aufs Dach. Die Auffahrt zur B1 in Richtung Soest war vorübergehend gesperrt (alle News zu Unfällen und Verkehr auf RUHR24 lesen).