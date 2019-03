Auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Drei Menschen starben bei einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen und einem Viehtransporter.

Unfall auf der A24: Polizei hat Ermittlungen vor Ort abgeschlossen

Update vom 8. März 2019, 15.10 Uhr: Auf der A24 wurde nach dem schweren Verkehrsunfall mittlerweile eine Spur in Richtung Hamburg wieder freigegeben. Das berichtet der NDR. Demnach habe die Polizei zudem die Ermittlungen am Unfallort abgeschlossen. Nun soll ein Kran die verunglückten Lastwagen bergen.

Unfall auf der A24: Drei Tote bei Karambolage mit Viehtransporter

Ludwigslust - Schwerer Verkehrsunfall auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern: Bei einem Crash auf der Autobahn zwischen Hamburg und Berlin sind drei Menschen gestorben, zwei weitere wurden teils schwer verletzt. Ein mit Ferkeln beladener Viehtransporter stürzte am Freitagmorgen auf die Seite, als er auf der Fahrt in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenberg von einer Windböe erfasst wurde. Das gab der Fahrer des Lastwagens laut Polizei an.

Der Lkw wurde in die Mittelschutzplanke gedrückt und kippte auf die Fahrbahn. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ein nachfolgender Lastwagen konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Viehtransporter auf. Der 64-jährige Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und tödlich verletzt. In die ungesicherte Unfallstelle fuhren kurz nacheinander zwei weitere Autos.

Unfall auf der A24: Zwei weitere Personen verletzt

Der 26-jähriger Fahrer des ersten Wagens und seine 36-jährige Beifahrerin wurden dabei getötet. Eine weitere 51-jährige Frau auf dem Rücksitz überlebte schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt.

Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten in beide Richtungen voraussichtlich bis zum Mittag voll gesperrt. Unter anderem mussten auch entlaufende Ferkel eingefangen und verletzte Tiere getötet werden. Die unverletzten Tiere wurden auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen. Nach Angaben der Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro.

In Stuttgart hat sich ebenfalls ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 20-Jähriger ums Leben kam.

