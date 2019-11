Unbekannter im Koma - Polizei in Frankfurt rätselt: Wer ist dieser Mann?

In Frankfurt fällt ein Mann in einer Straßenbahn ins Koma. Die Polizei ist hilflos - und bittet um Hinweise. Wer kennt die Identität des Unbekannten?

Update vom Donnerstag, 21.11.2019, 11.52 Uhr: Immer noch ist rätselhaft, wer der unbekannte Koma-Patient in Frankfurt ist. Die Polizei ist hilflos: „Wir haben alle polizeilichen Möglichkeiten ausgeschöpft“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt auf Nachfrage. „Wir sind darauf angewiesen, dass sich jemand meldet.“

Es habe bislang noch keine vielversprechenden Hinweise aus der Öffentlichkeit gegeben, sagte der Sprecher. Die Polizei habe natürlich anhand seiner Fingerabdrücke überprüft worden, ob der Mann polizeibekannt ist – ohne Erfolg. Auch ob der Mann Deutscher ist oder womöglich eine andere Staatsangehörigkeit hat, liegt im Dunkeln.

Frankfurt am Main: Unbekannter Mann im Koma – Polizei hilflos

Update vom Dienstag, 19.11.2019, 14.43 Uhr: Zu dem mysteriösen Fall des unbekannten Koma-Patienten in Frankfurt hat die Polizei erste Hinweise erhalten. „Im einstelligen Bereich“ seien Hinweise auf den Mann, der in einer Straßenbahn in Frankfurt das Bewusstsein verloren hatte und dessen Identität noch immer rätselhaft ist, bei der Frankfurter Polizei eingegangen.

Wie die Polizei in Frankfurt weiter mitteilte, konnten bereits einige der Hinweise auf den Unbekannten als „nicht zielführend“ ausgeschlossen werden. Bei anderen Hinweisen gebe es dagegen erste Anhaltspunkte auf die Identität des Unbekannten.

#ZEUGENSUCHE in #Frankfurt



Unbekannter Mann befindet sich im Wachkoma. Wir suchen nach Zeugen, die die Person identifizieren können.



Alle Infos, ein Bild des Mannes und eine Beschreibung findet ihr hier: https://t.co/EFFWBKRKAz



Danke für eure Mithilfe! pic.twitter.com/qaYRNg7hmk — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 18. November 2019

Polizei Frankfurt: Unbekannter im Koma trug keinerlei persönliche Gegenstände bei sich

Der Mann trug keinerlei persönliche Gegenstände bei sich. Hygieneartikel, die er mit sich führte, waren benutzt und wahrscheinlich nicht entwendet. Außerdem hatte der Unbekannte kleineres Handwerkszeug bei sich.

Erstmeldung vom Montag, 18.11.2019, 12.01 Uhr: Frankfurt – Die Polizei Frankfurt versucht derzeit, mit einem Foto die Identität eines Mannes zu klären, der im März 2019 in einer Straßenbahn in Frankfurt das Bewusstsein verloren und seitdem nicht wiedererlangt hat. Die Ermittler der Vermisstenstelle im Polizeipräsidium Frankfurt erhoffen sich Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich so schnell wie möglich zu melden.

In einer öffentlichen Mitteilung haben die Polizisten zusammengetragen, was über den Unbekannten und seinen Fall bekannt ist: Am Mittwoch, 27.03.2019, gegen 19.15 Uhr verlor der Mann auf der Fahrt mit der Straßenbahnlinie 17 in Frankfurt das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Die Tram befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Haltestelle Mannheimer Straße am Hauptbahnhof Frankfurt.

Frankfurt am Main: Wer vermisst diesen Mann? Polizei rätselt über Identität von Koma-Patient

Der Mann wurde reanimiert und danach in einem Frankfurter Krankenhaus behandelt, wo er nach Angaben der Polizei „einige Zeit“ im Koma lag.

Heute ist der Unbekannte in einer Pflegeeinrichtung untergebracht und befindet sich im Wachkoma. Auch Monate nach dem Vorfall in der Straßenbahn konnte er noch nicht identifiziert werden.

Vermisst in Frankfurt: Mann im Koma nicht identifiziert – Polizei veröffentlicht Beschreibung

Wer vermisst diesen Mann? Die Polizei Frankfurt beschreibt ihn wie folgt:

circa 45 bis 60 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

normale Statur

dunkle Haare

blaue Augen

Als er in der Straßenbahn in Frankfurt das Bewusstsein verlor, war der Mann wie folgt bekleidet:

schwarze Wollmütze

dunkelblaue Jacke -Marke "TCM" in Größe L

braune Cordhose in Größe 25

schwarze Sportschuhe der Marke "Asics" in Größe 44/45

Außerdem, so berichtet es die Polizei Frankfurt, führte der Unbekannte folgende Gegenstände mit sich:

einen orangefarbenen/roten Rucksack mit diversen Werkzeugen

einen weißen Jutebeutel mit Hygieneartikeln.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Schlüssel eines in Frankfurt-Niederrad ansässigen Schlüsseldienstes, den der Mann bei sich hatte, liefen ins Leere.

Frankfurt: Wer vermisst diesen Mann? Polizei bittet um Hinweise auf Unbekannten im Wachkoma

Die Vermisstenstelle im Polizeipräsidium Frankfurt hofft jetzt, dass die Öffentlichkeit zur Klärung der Identität des Manns im Koma beitragen kann. Wo wird der Mann auf dem Foto vermisst? Wer kann ihn identifizieren? Wer war zum Zeitpunkt seines Bewusstseinsverlusts an der Haltestelle Mannheimer Straße in Frankfurt und hat etwas beobachtet?

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Frankfurt unter der Telefonnummer 069/755-51199 entgegen.

