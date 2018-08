Bei über 30 Grad Hitze: Busfahrer schmeißt Kinder raus - der Grund ist völlig gaga!

Über 30 Grad Hitze in Kassel: Ein Busfahrer schmeißt Schulkinder aus dem Bus - der Grund ist völlig gaga!

Kassel - Schüler und Eltern in Kassel und Umgebung sind stinksauer! Der Grund: E inige Kinder sind bei Temperaturen jenseits der 30 Grad aus dem Bus geflogen. Völlig gaga: Bei sengender Hitze musste der Nachwuchs dann zu Fuß nach Hause laufen. Die Busfahrer schmissen die Kinder aus den Fahrzeugen, weil es Probleme mit den Schülertickets gibt. Das berichtet extratipp.com*.

Kassel: Deshalb flogen die Kinder bei der Hitze aus dem NVV-Bus

+ Auch der RMV wirbt für das Schülerticket. In Kassel und Umgebung sind allerdings einige fehlerhafte Karten im Umlauf. © picture alliance/dpa

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) bestätigte gegenüber der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA), dass an dem Bus-Rauswurf ein Software-Problem schuld sei. Davon seien rund 350 Schülertickets betroffen, die meisten im Landkreis Kassel. Die bevölkerungsreichsten Städte sind hier Baunatal (28.000 Einwohner) und Vellmar (18.000). In der kreisfreien Stadt Kassel leben rund 200.000 Menschen. Auch hier seien Kinder bei der Hitze aus Bussen geflogen. Eltern und Schüler macht das richtig sauer! Die HNA zitiert Annette Ritter vom Elternbeirat der Theodor-Heuss-Schule Baunatal: "Es kann nicht sein, dass Kinder bei über 30 Grad stehen gelassen werden!“

Kinder fliegen bei Hitze aus Bus: NVV Kassel gibt Software-Panne zu

Wie kam es zu der Bus-Panne in Kassel und Umgebung? In Hessen sind die Sommerferien erst seit wenigen Tagen vorbei (erster Schultag war der 6. August). Vor den Ferien mussten die Kinder ihre Schülertickets in den Bussen lediglich vorzeigen. Inzwischen müssen die jugendlichen Fahrgäste ihre Schülertickets jedoch über einen Scanner ziehen. Diese zeigten die etwa 350 betroffenen Schülertickets als fehlerhaft an, die Kinder guckten in die Röhre - und wurden im schlechtesten Fall bei der Mega-Hitze aus dem Bus geworfen (Lesen Sie auch: Horror-Fund - Ein Mann betritt seinen Keller und bekommt den Schock seines Lebens).

NVV: Das müssen Kinder jetzt tun, die bei Hitze aus Bus geflogen sind

+ Beim NVV wird auch mit Doppeldecker-Bussen gefahren. Der Verband gab zu, dass ein Software-Fehler schuld war, dass Kinder bei Hitze aus dem Bus flogen. © picture alliance

Die Verantwortlichen haben inzwischen Besserung versprochen: Bis auf Weiteres sollen alle Kinder in Kassel und Umgebung ihre Schülertickets im Bus wieder nur vorzeigen. Das gilt bis September - bis dahin soll eine andere Lösung gefunden werden. Pech haben die Kids, denen beim Rauswurf die Fahrkarte abgenommen worden ist. Sie müssen bei der jeweiligen Schule einen neuen Antrag stellen oder sich an den NVV wenden. In der Hitze stehen bleiben soll kein Kind mehr.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.



Matthias Hoffmann