Transport „an der Grenze zum Machbaren“: U-Boot fährt über den Rhein an Köln vorbei

Von: Johanna Werning

Die letzten Vorbereitungen für den Transport des U17 laufen. © Technik Museum Sinsheim

Damit das U17 ein Museumsschiff werden kann, ist ein besonderer Transport nötig. Das U-Boot fährt dabei auch über den Kölner Rhein. Die letzten Vorbereitungen laufen.

Köln – Knapp 40 Jahre war das U17 Teil der Deutschen Marine. Dabei schrieb das U-Boot sogar Geschichte und war das erste U-Boot, das in den Hafen von Baltimore einlief. Jetzt soll aus dem Militär-U-Boot ein Museumsschiff werden – 600 Kilometer entfernt vom Meer. Dafür ist ein XXL-Transport „an der Grenze zum Machbaren“ nötig, erklärt das Technik Museum Speyer. Das 500 Tonnen schwere U-Boot soll innerhalb von rund drei Wochen über das Meer, den Rhein – an Köln vorbei – und über Straßen ins Technik Museum Speyer gebracht werden. „Derzeit werden in einer Kieler Werft die finalen Vorkehrungen getroffen, bevor der Transport durch die Republik starten kann“.

24RHEIN erklärt, wie der Transport des U-Boots ablaufen soll – und was das für Köln bedeutet.