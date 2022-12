Trüb-graues Wetter in Hessen - 2022 könnte wärmstes Jahr seit Aufzeichnung werden

Teilen

In Hessen herrscht aktuell trübes Winterwetter. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa/Symbolbild

In Hessen wird in den kommenden Tagen trübes Winterwetter erwartet. Im Bergland kann es glatt werden. Dort sind auch Schneefälle möglich. Wie die Chancen auf weiße Weihnachten stehen, lesen Sie hier:

Hessen - Bedeckter Himmel, ein neblig-trüber Schleier und gelegentlich Sprühregen: Von Kaiserwetter, über das man sich im Winter gelegentlich freuen kann, war Hessen am Dienstag und Mittwoch dieser Woche weit entfernt. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Auch in den folgenden Tagen bleibt es in Hessen meist bewölkt. Gebietsweise soll es schauern, im Bergland weiterhin schneien.

Wie die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr stehen verrät fuldaerzeitung.de.

Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf ein bis vier Grad, in Hochlagen liegen sie bei null bis minus zwei Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es zunehmend trocken. Es gibt Wolkenlücken und Nebel. In den folgenden Tagen bleibt es meist bewölkt. Das Jahr war bislang überdurchschnittlich warm in Deutschland. 2022 sei sogar „auf bestem Weg gewesen, das zweitwärmste oder sogar das wärmste Wetterjahr seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 zu werden“, schrieb Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Dienstag in seinem allmorgendlichen Wetterbericht bei wetter.net.