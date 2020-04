Trotz Corona-Krise in den Urlaub? Chance für Deutschland-Tourismus - mit Einschränkungen

Experten gehen davon aus und hoffen gleichzeitig, dass auch in diesem Jahr niemand auf seinen Urlaub verzichten muss trotz Coronavirus.

Muss der Sommerurlaub 2020 wegen des Coronavirus ausfallen? Experten machen den Bürgern Hoffnung, es muss nicht zwingend Balkonien werden. Aber es gibt Einschränkungen.

Was passiert eigentlich mit dem Urlaub 2020? Diese Frage stellen sich aktuell viele Bürger in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Experten gehen davon aus und hoffen gleichzeitig, dass auch in diesem Jahr niemand auf seinen Urlaub verzichten muss, wie wa.de* berichtet.

Sollte die Politik tatsächlich grünes Licht für einen Urlaub geben, dann nur unter klar formulierten Sicherheitskriterien*.

